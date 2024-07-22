Опитування від CNN показали, що серед громадян немає чіткого лідера в передвиборчих перегонах.

В листопаді 2024 року у Сполучених Штатах Америки мають відбутися президентські вибори. Наразі у гонці ключових кандидатів – Дональда Трампа та Камали Гарріс – немає явного лідера.

Про це свідчить середнє значення останніх опитувань CNN Poll of Polls, які порівнюють чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс з колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Результати показують, що в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс – 47%. Кожне опитування проводилося після президентських дебатів на CNN минулого місяця, і лише одне – опитування CBS/YouGov – після замаху на Трампа 13 липня. Опитування, що включають імена третіх осіб або незалежних кандидатів, не включені. Якщо соціологічна компанія випустила кілька опитувань за цей період, до середнього показника включається лише останнє з них", – пише видання.

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Опитування CNN Poll of Polls – це середній показник шести останніх непартійних національних опитувань зареєстрованих або ймовірних виборців, які відповідають стандартам CNN і ставлять питання про загальні президентські вибори 2024 року між Гарріс і Трампом. Зазначається, що до Poll of Polls увійшли результати таких опитувань:

CBS News/YouGov, проведеного з 16 по 18 липня,

NBC News, проведеного з 7 по 9 липня,

Fox News, проведеного з 7 по 10 липня,

NPR/PBS News/Marist College, проведеного з 9 по 10 липня,

ABC News/Washington Post/Ipsos, проведеного з 5 по 9 липня,

CNN, проведеного з 28 по 30 червня.

Нагадаємо, що Камала Гарріс стала ключовою кандидаткою на участь у виборах від Демократичної партії після того, як чинний президент – Джо Байден – оголосив про вихід із гонки.

Вибори у США: це варто знати

Політолог-американіст Владислав Фарапонов в коментарі кореспондентці УНІАН розповів, що дуже малоймовірно, що на зʼїзді Демократичної партії буде проголосована кандидатура у президенти інша, ніж Гарріс. За його словами, загалом в неї такі ж шанси, як у Байдена. І тут дуже важливо, хто буде з нею як кандидат у віце-президенти.

Водночас говорячи про те, якою буде підтримка України в разі перемоги Гарріс Фарапонов зауважив, що про це говорити зарано. Гарріс дуже мало займалася зовнішньою політикою – вона кілька разів була на конференції з питань , але не більше.

"Про її особисті погляди у зовнішній політиці відомо дуже мало, тому що вона на зовнішньополітичних подіях не була аж такою самостійною фігурою, а озвучувала необхідні речі", – пояснив Фарапонов.

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