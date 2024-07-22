Перевага Трампа над Гарріс на 2 бали в середніх показниках помітно знизилася порівняно з приблизно 8 балами на початку року, і інші нещодавні опитування дають її прихильникам привід для надії.

Ймовірний кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс дещо відстає від кандидата від республіканців, екс-глави Білого дому Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитувань, проведених Decision Desk HQ та The Hill.

Так, у парі Трамп-Гарріс респобліканець випереджає демократку на приблизно 2 процентних пункти – 47% проти 45%. Зазначається, що ці показники практично ідентичні балансу у парі з Трамп-Байден – 46% проти 43,5%.

При цьому у випадку включення в опитування незалежного кандидата Роберта Кеннеді відрив Трампа від Гарріс зростає до 5,7 процентних пункта – приблизно 43% проти 37%, водночас самого Кеннеді підтримали би майже 6% американських виборців.

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"Перевага Трампа над Гарріс на 2 бали в середніх показниках помітно знизилася порівняно з приблизно 8 балами на початку року, і інші нещодавні опитування дають її прихильникам привід для надії", - резюмують соціологи.

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Колишній президент США Барак Обама не підтримав кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США від Демократичної партії. За його словами, демократи натомість оберуть неназваного "видатного кандидата".

Як відомо, у неділю, 21 липня, чинний глава Білого дому Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що визначився, хто буде кандидатом у президенти США замість нього. За його словами, він "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

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