Сенатор від штату Огайо офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США на Національному з’їзді Республіканської партії.

Запропонований кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом на посаду віце-президента Джеймс Девід Венс послідовно будує свою політичну кар'єру. Про це в ефірі телемарафону сказав експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Як відомо, сенатор від штату Огайо республіканець Джеймс Девід Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США під час виступу на Національному з’їзді Республіканської партії. Венс не згадував у промові Україну, але наголосив, що союзники по всьому світу "розподілять тягар забезпечення миру у всьому світі". Джей Ді відомий гучними заявами проти України. Він, наприклад, виступав категорично проти американської військової допомоги Києву.

"По Венсу, найменше чуток взагалі було, тому що Трамп тягнув інтригу до останнього, і чутки ходили різні, навіть деякі шалені голови говорили, що Ілон Маск буде віце-президентом Трампа. Джеймс Д. Венс – це людина, яка послідовно будує свою політичну кар'єру. Він має профільну освіту політолога, тому він так підходить до цього з усією технологічністю процесу, розуміючи все", - зауважує політолог. Відео дня

Він ветеран, каже Несвітайлов, а це, звісно, додатково дає перевагу в Штатах. Починав свою потужну публічну кар'єру як хейтер Трампа. Називав його ідіотом, порівнював з Адольфом Гітлером, і взагалі зневажливо відгукувався про усіх його прихильників, але потім змінив свою позицію.

"Я читав слова Трампа, які нещодавно публікували в одному з медіа, що коли у Трампа запитали про Венса, він сказав: "Цей хлопець так хоче мені сподобатися, що ладен цілувати мене нижче пояса". Тому тут є логіка, чому Трамп обрав Венса - тому що це людина, яку він зміг перетворити з хейтера у свого фаната. Потім Венс сказав, що він помилявся, вважає Трампа найкращим президентом за все його життя, і що це велика людина. Тобто Трамп нібито зміг своєю діяльністю переконати Венса. А Трамп його пробачив за ті вислови, тобто показує, що він такий не гордовитий, готовий пробачати", - пояснив експерт.

Несвітайлов вважає, що це "один із таких моментів щодо Венса, який показує, що українцям не так сильно варто перейматись за його вислови стосовно України".

"Республіканці трансформуються, особливо, коли переходиш з посади конгресмена чи сенатора кудись вище. Взяти того ж Майка Джонсона, коли він був конгресменом від Луїзіани, то по Україні він критикував все, ні за що не голосував. А потім став спікером Палати представників, а тут вже треба більш раціонально підходити до своєї роботи, його позиція поступово трансформувалася", - наголосив експерт.

Обрання Трампом кандидата на посаду віце-президента

Днями стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді, обравши 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо.

Згодом з'явилась реакція Держдепу на відповідне рішення. Речник Метью Міллер, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи є загроза для відносин США з Україною у разі обрання Венса віцепрезидентом, заявив, що Україна має підтримку не лише адміністрації США, а й американського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: