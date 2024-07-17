Потенційно наступний президент США поставив під сумнів партнерство з одним із головних союзників Америки.

Дональд Трамп хоче, аби Тайвань заплатив Сполученим Штатам за його захист від китайської загрози. Як пише The Times, таку заяву кандидат в президенти США зробив в інтерв'ю, записаному ще до оголошення про обрання ним антиукраїнського віце-президента.

"Вони забрали приблизно 100% нашого бізнесу [комп’ютерних] чіпів. Я думаю, що Тайвань повинен платити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняється від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає", – сказав Трамп.

Як зазначає The Times, Джей Ді Венс, якого Трамп вибрав своїм віце-президентом у випадку перемоги на виборах, аргументував своє небажання допомагати Україні саме тим, що через це у США буцімто не залишається зброї для Тайваню. Також Венс казав, що для США найбільшою загрозою є Китай, а не Росія.

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Прем'єр-міністр Тайваню Чо Чон Тай заявив, що острівна держава останнім часом збільшила витрати на оборону і витрачає великі суми на закупівлю зброї у США.

"Ми готові взяти на себе більше відповідальності — ми захищаємо себе та забезпечуємо свою безпеку. Ми також чітко розуміємо, що відносини між Тайванем і США були дуже міцними в останні роки. Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та Індо-Тихоокеанському регіоні є нашою спільною відповідальністю та метою".— сказав він у відповідь на заяву Трампа.

Передвиборча кампанія Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Опитування, проведене ще до суботнього замаху на Трампа, показало, що з березня перевага колишнього президента над суперником зросла в усіх семи штатах. Зараз вона коливається від 1 процентного пункта в Мічигані до 7 процентних пунктів в Арізоні. Це майже гарантує перемогу Трампа.

Також ми розповідали, що Трамп обрав собі майбутнього віце-президента. Ним став сенатор Джей Ді Венс, який публічно заявляв, що йому чхати на долю України, та систематично докладав зусиль для зриву поставок американської зброї в Україну.

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