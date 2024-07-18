Речник Держдепу наголосив, що Україна має підтримку не лише адміністрації США, а й американського народу.

Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США в разі своєї перемоги на виборах затятого противника допомоги Україні Джей Ді Венса.

Речник Державного департаменту Метью Міллер, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи є загроза для відносин США з Україною у разі обрання Венса віцепрезидентом, заявив, що Україна має підтримку не лише адміністрації США, а й американського народу.

"Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії", – наголосив Міллер.

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За його словами, "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу". Він нагадав, що під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування для України у Конгресі переважна більшість голосів була "за" підтримку військової допомоги Києву.

Трамп обрав кандидатом у віце-президенти Джей Ді Венса

Днями стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді, обравши 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Хоча зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, раніше він критикував політика. У 2021 році він навіть вибачався за свою позицію щодо лідера республіканців.

Примітно, що Венс є затятим противником допомоги Україні.

Тим часом політолог-американіст Владислав Фарапонов радить не переоцінювати посаду віцепрезидента в США. У коментарі УНІАН він наголосив, що у Штатах віцепрезидент не має формального впливу на зовнішню політику.

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