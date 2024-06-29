Віце-президент США прокоментувала невдалий виступ Байдена на дебатах.

Віце-президент США Камала Гарріс спробувала пом'якшити занепокоєння демократів щодо невдалого вистпу глави Білого дому Джо Байдена на перших передвиборних дебатах. Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, словесні спотикання Байдена та час від часу звивисті відповіді під час дебатів посилили занепокоєння виборців щодо того, що він нездатний бути президентом ще один чотирирічний термін, і спонукали деяких колег-демократів задуматися, чи зможуть вони замінити його як кандидата на виборах у США 5 листопада.

"Результати цієї гонки не вирішить одна червнева ніч. Вони будуть вирішені вами, нами. Те, хто очолить Білий дім наступного року, буде визначено тим, що ми разом зробимо в ці наступні 130 днів. І, зрештою, на цих виборах перед кожним постає питання: в якій країні ми хочемо жити - у країні свободи, справедливості та верховенства права чи у країні хаосу, страху та ненависті", - сказала Гарріс. Відео дня

Перші дебати Байдена і Трампа

Під час дебатів 28 червня Байден і Трамп висловилися про свій вік. Так, демократ вказав на серйозний мінус республіканця, а екс-президент США похвалився своїми досягненнями у грі в гольф.

Крім того, УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За інформацією CNN, лише 5% респонеднтів зазначили, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати.

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