Екс-президент США похвалився своїми досягненнями у грі в гольф.

Вибори в США 2024 у центрі уваги. Очільник Штатів, демократ Джо Байден та кандидат на посаду президента країни, республіканець Дональд Трамп провели перші теледебати, під час яких, у тому числі висловилися про свій вік.

Байден в ефірі CNN відповів на питання щодо стурбованості виборців його віком. Американський лідер сказав, що "цей хлопець (Трамп, - Ред.) на три роки молодший і набагато менш компетентний". "По-перше, мене половину кар’єри критикували за те, що я наймолодша людина в політиці…, а тепер я найстарший", - заявив очільник США.

Трамп сказав, що відчуває себе в хорошій формі і розповів про свої досягнення у грі в гольф. "Я щойно виграв два клубні чемпіонати, навіть не середні", - похвалився екс-президент. Політик додав, що йдеться про регулярні клубні чемпіонати.

Відео дня

"Щоб зробити це, ви повинні бути досить розумними, і ви повинні бути в змозі бити м'яч далеко. Він (Байден, - Ред.) цього не робить ", - стверджував Трамп. Байден своєю чергою пожартував, що був би радий влаштувати з опонентом змагання з водіння.

Відбулися дебати Трамп - Байден - що варто знати

Кандидати на посаду президента США дебатували в місті Атланта. Варто зазначити, що Байден - найстарший американський президент, політику 81 рік. Його опоненту 78 років, і політик був одним із найстарших лідерів Штатів.

Під час дебатів Байден і Трамп, зокрема, говорили про війну в Україні. Республіканець зазначав, що вважає неприйнятними ультиматуми Росії для завершення війни. Демократ підкреслював, що, якщо РФ здобуде перемогу на українській землі, то агресія росіян загрожує Польщі та Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: