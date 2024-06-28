Вибори в США 2024 у центрі уваги. Очільник Штатів, демократ Джо Байден та кандидат на посаду президента країни, республіканець Дональд Трамп провели перші теледебати, під час яких, у тому числі висловилися про свій вік.
Байден в ефірі CNN відповів на питання щодо стурбованості виборців його віком. Американський лідер сказав, що "цей хлопець (Трамп, - Ред.) на три роки молодший і набагато менш компетентний". "По-перше, мене половину кар’єри критикували за те, що я наймолодша людина в політиці…, а тепер я найстарший", - заявив очільник США.
Трамп сказав, що відчуває себе в хорошій формі і розповів про свої досягнення у грі в гольф. "Я щойно виграв два клубні чемпіонати, навіть не середні", - похвалився екс-президент. Політик додав, що йдеться про регулярні клубні чемпіонати.
"Щоб зробити це, ви повинні бути досить розумними, і ви повинні бути в змозі бити м'яч далеко. Він (Байден, - Ред.) цього не робить ", - стверджував Трамп. Байден своєю чергою пожартував, що був би радий влаштувати з опонентом змагання з водіння.
Відбулися дебати Трамп - Байден - що варто знати
Кандидати на посаду президента США дебатували в місті Атланта. Варто зазначити, що Байден - найстарший американський президент, політику 81 рік. Його опоненту 78 років, і політик був одним із найстарших лідерів Штатів.
Під час дебатів Байден і Трамп, зокрема, говорили про війну в Україні. Республіканець зазначав, що вважає неприйнятними ультиматуми Росії для завершення війни. Демократ підкреслював, що, якщо РФ здобуде перемогу на українській землі, то агресія росіян загрожує Польщі та Білорусі.