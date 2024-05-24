Камала Харріс - найпопулярніша серед висхідних зірок Демократичної партії.

Віце-президент США Камала Гарріс набуває все більшої популярності серед американських прихильників Демократичної партії у "штатах, які вагаються", і це нейтралізує нападки республіканців на вік Джо Байдена. Про це пише Bloomberg.

Так, згідно з опитуванням Bloomberg News/Morning Consult, проведеним на початку травня, майже половина виборців одного з таких штатів, 48% кажуть, що довіряють Гарріс виконання обов’язків президента, якщо Байден більше не зможе працювати. Цей показник свідчить про найвищий рівень довіри з моменту першого опитування, проведеного в жовтні.

"Останніми місяцями Гарріс ... провела серію гучних заходів, які викликають резонанс у ключових членів Демократичної партії. Вони включають історичний візит до клініки для проведення абортів у Міннесоті, звернення до скасування федеральних репродуктивних прав, яке зацікавило жінок-виборців, і палку промову на мосту Едмунда Петтуса в Селмі, штат Алабама, пам’ятку епохи громадянських прав. Гарріс і адміністрація також схилялися до детального опису її особистої історії та результатів роботи на державній посаді", - йдеться у статті. Відео дня

Видання нагадує, що республіканці намагалися критикувати придатність Байдена до другого терміну, при цьому називаючи Гарріс неготовою зайняти його місце. Водночас опитування показує, що виборці більше стурбовані придатністю 81-річного Байдена до посади, ніж Дональда Трампа, який на чотири роки молодше.

"Було б нерозумно вважати, що виборці більше не думають про те, хто такий віце-президент і чи здатна вона взяти на себе посаду", — сказав політолог Крістофер Девайн.

Попри це, незважаючи на зростання довіри виборців до Гарріс, вона відставала від Трампа на 7 процентних пунктів "у гіпотетичному прямому бою, що більше, ніж 4-бальна перевага Трампа над Байденом".

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