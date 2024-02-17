За її словами, США мають лише один план - "план А".

Віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс дала свій прогноз щодо голосування за пакет додаткової допомоги Україні.

Про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, відповідаючи на запитання, чому у США так сильно затягнувся розгляд питання про допомогу Україні, і чи мають Штати "план Б" на випадок, якщо Палата представників не погодить необхідне рішення.

На це Гарріс зазначила, що у них лише один план - "план А" - "забезпечити отримання Україною всього, що їй необхідно".

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"Я наголошую, що індикатори того, де ми повинні бути, де ми маємо знаходитися, - це двопартійна підтримка, в обох палатах Конгресу: з боку Сенату і з боку Палати представників. Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз знаходиться на розгляді в Палаті представників, - якщо його поставити на голосування, він буде проголосований", - сказала вона.

Крім того, віце-президент висловила переконання, що "є консенсус по обох партіях, який визнає брутальність московської агресії, і що повинна бути відповідь, яка полягає в тому, щоб залишатися разом зі своїми друзями, і продовжувати боротьбу з цією агресією".

"І цей консенсус в Конгресі США є. Що американське лідерство, обрані особи в Конгресі повинні бути об’єднані в своїй опозиції до російської агресії, в протидії російській агресії", - зауважила Гарріс.

Вона також додала, що бачить консенсус в Конгресі США щодо того, що необхідно використовувати повний набір доступних їм можливостей для підтримки України в її боротьбі за утримання своєї незалежності і демократії.

В НАТО різко прокоментували вагання США щодо України

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "наїхав" на США, присоромивши американців через низький рівень допомоги Україні.

Йдеться про допомогу, яку досі не узгодили для Києва законодавці у Конгресі. За словами Столтенберга, деякі союзники України вже допомогли їй грошима більше за США.

Він вважає, що затримка у рішенні з боку Конгресу має негативний вплив на війну, і це вже відчувається на українському полі бою. Він також зауважив, що не в його компетенції щось радити Конгресу, однак пакет військової допомоги для України - нагальна потреба, яку треба ухвалити.

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