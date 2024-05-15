Угода не гарантує проведення дебатів. Але це свідчить про зацікавленість обох таборів у публічному спарингу.

Колишній президент США Дональд Трамп погодився на дебати з нинішнім главою Білого дому Джо Байденом. Діалог відбудеться 27 червня в ефірі CNN, повідомляє Politico з посиланням на особу, знайому з думкою Трампа.

Зазначається, що це рішення було прийнято незабаром після того, як Байден заявив, що "отримав і прийняв запрошення" від мережі.

"Угода не гарантує проведення дебатів. Але це свідчить про зацікавленість обох таборів у публічному спарингу. Раніше того ж дня Байден заявив, що не братиме участі в запропонованому графіку Комісії з президентських дебатів і замість цього погодиться на два форуми з Трампом: один у червні, інший у вересні", - пише видання. Відео дня

Згідно з повідомленням, у відповіді Трамп сказав, що він "готовий і бажає обговорювати Кривого Джо" двічі і рекомендував би провести більше двох раундів дебатів.

"Я справді думаю, що він повинен дебатувати. Він міг би покінчити з цим, напевно, йому слід зробити це раніше, щоб він міг, знаєте, тому що йому не стане краще", - зазначив Трамп.

Вибори президента США 2024 - останні новини

Днями екс-президент США Дональд Трамп пообіцяв відібрати будинок у "безчесного" Байдена і закінчити війну. За його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до того, як увійде до дверей свого "президентського" кабінету в разі перемоги на осінніх виборах.

Також УНІАН повідомляв, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв натякнув, що Росія втрутиться у вибори на Заході. Він сказав, що Кремль має намір допомагати більш адекватним політикам, які апелюють "розжирілим котам з традиційних західних партій".

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