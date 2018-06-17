Італійська преса про вибори в Україні: Україна голосує, Росія виграє.

13 січня одна з трьох основних газет Італії, «Іль солє 24 оре»(Il sole 24 ore) присвятила виборам в Україні частину першої та цілу 10 сторінку. Так, по центру першої сторінки розміщене фото однієї з вулиць Києва з плакатами Юлії Тимошенко: «Україна переможе! Україна – це ти». Заголовок до фотографії: «Україна. Повернення на орбіту Москви». Ще цікавішим є підпис: «Прощай Помаранчева революція. На голосуванні в неділю виглядає поза грою президент Віктор Ющенко: фаворити Юлія Тимошенко та Віктор Янукович, обидва русофіли ».

Стаття Антонелли Скотт, розміщена на 10 сторінці, «Україна голосує, Росія виграє» аналізує ситуацію в Україні напередодні президентських виборів.

«…Ще не можливо передбачити, хто виграє голосування найближчої неділі, але вже ясно, хто його програв. З теперішнім президентом Віктором Ющенком в хвості соціальних опитувань, сходить зі сцени Помаранчева Революція, або принаймні сходить її герой, людина, що була її натхненником, уявляючи для України демократичне та повне добробуту майбутнє в центрі Європи. Демократична боротьба залишилася, жива, шумна – головна розрада в сценарії, який пропонує на пост президента двох головних героїв політичних баталій останніх років: прем’єра Юлію Тимошенко, яка наступає на п’яти лідеру соціологічних опитувань Віктору Януковичу, людині минулого, котрого перемогла саме Помаранчева революція. Як він, так і Тимошенко у випадку перемоги переглянуть відносини з Москвою. Для Кремля це вже одна перемога: місія, яку Ющенко ставив собі за мету, – вести Україну до НАТО та ЄС - наразі провалилася», - пише автор статті.

«Але не всі вважають, що Україна стане васалом Кремля», - продовжує автор, посилаючись на думку Ігора Торбакова, головного дослідника Фінського інститут міжнародних справ. «В Україні справжні політичні актори - це не партії, а олігархічні клани”, - цитує видання експерта, - “За відсутності суттєвих ідеологічних платформ, партії є інструментом в руках кланів, що використовуються олігархами в боротьбі за владу і ресурси. Юлія Тимошенко і Віктор Янукович є ніким іншим, як представниками цих кланів, і вони будуть працювати в їх інтересах, а не в інтересах Москви».

Далі автор статті характеризує українських політиків у ракурсі їх відносин з Росією. «…Прагматична опортуністка, вона ж жінка-бізнесмен, яка виросла в світі імпортерів російського газу, будучи на чолі уряду Юлія Тимошенко навчилася знаходити спільну мову з Володимиром Путіним. Їх об’єднує авторитарний інстинкт настільки, що в разі її перемоги, дехто побоюється «путінізації» України. Про Януковича говорять, що він начебто має підтримку Дмитра Медвєдєва; і, маючи власну електоральну базу на індустріалізованому і проросійському сході, не є далеким від Кремля, незважаючи на те, що президентські перегони спонукали його вживати національні тони, щоб стерти штамп «московського кандидата», який залишився у нього з 2004 року».

На закінчення, Антонелла Скотт цитує Марка Медіа з Фонду Карнегі за міжнародний мир: «Доля пострадянських країн бути складовою того, що Москва називає «близьким зарубіжжям». Близькими вони будуть завжди, але завданням політики США та Європи буде переконатись, що вони залишатимуться «зарубіжжям».

Підготував Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії.