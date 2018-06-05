Томас Хаммарберг: “Я не бачу, щоб обвинувачення проти Тимошенко, виправдовували її затримання”

Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг добре знає Україну та її реалії. За час своєї роботи на посаді він неодноразово відвідував Київ і підготував кілька доповідей за підсумками своїх візитів, в яких давав досить точну оцінку проблем з правами людини, що зустрічаються в Україні. На сьогодні комісар готує свій новий візит до України, і, водночас, уважно стежить за справами проти представників української опозиції.

Пане Томасу, цього тижня ви зустрічалися в Страсбурзі із заступником голови партії “Батьківщина” Григорієм Немирею та донькою Юлії Тимошенко Євгенією Карр. Що ви обговорювали, і які враження у вас залишилися?

По-перше, хочу сказати, що я був нещодавно в Києві для того, щоб зібрати певну інформацію, переважно для підготовки основного візиту, який ми здійснимо наприкінці листопада, коли ми будемо подорожувати країною і вивчати, як функціонує система юстиції. Ми говоримо про правоохоронні органи, поліцію, судову систему, включаючи діяльність суддів та прокурорів, а також пенітенціарну систему.

Тут в Страсбурзі цього тижня я також зустрічався з рядом людей, включаючи пана Немирю та доньку Тимошенко для того, щоб мати додаткові матеріали для мого інформаційного банку щодо ситуації в Україні.

Багато європейських політиків кажуть про те, що справи проти Тимошенко та ряду інших колишніх посадовців – політично вмотивовані. Чи поділяєте ви цю думку?

Обвинувачення проти неї та інших людей в цій категорії не мали б розглядатися як дії, що призводять до кримінального покарання в європейських країнах сьогодні. Кримінальний кодекс в Україні – дуже специфічний. Він, серед інших злочинів, містить і покарання за політичні рішення. Таким чином, перша проблема, яку я бачу, і чому я здивований, що цей старий Кримінальний кодекс не був змінений раніше для того, щоб розрізнити злочини від політичних кроків та рішень, які мають вирішуватися в рамках політичного процесу: в парламенті, на виборах і так далі. Це – перша проблема.

Крім того, коли йдеться про чотири судові процеси (проти Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка та колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука – УНІАН), для мене, як для спостерігача за правами людини, вони піднімають питання досудового затримання. Я не можу побачити, що вид обвинувачень, висунутих проти них, міг би виправдати утримання їх в ув’язненні на такий період часу - він вже досить тривалий. Для мене це також піднімає питання, чи не має зловживань з досудовим затриманням в цих випадках. Я знаю, що це - загальна проблема в Україні, коли занадто часто використовуються можливості досудового затримання, і це дуже сумно, тому що є принцип презумпції невинності. Цей принцип передбачає, що коли провина не доведена, до людини мають ставитися, як до невинної. Те, як використовується затримання в цих випадках, створює атмосферу покарання, якої варто було б уникати.

По-друге, я думаю, що було недостатньо турботи про стан здоров’я, якщо казати про ці конкретні випадки. Передусім це стосується колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка. В обох випадках, як я чув, є велика стурбованість щодо їхнього стану здоров’я, і була дискусія, чи вони могли користуватися послугами своїх попередніх лікарів, чи повинна бути інша система. Це дуже сумно. Особливо під час досудового затримання потрібно абсолютно піклуватися про здоров’я затриманих. І я думаю, це ще одна причина, чому вони не повинні перебувати в ув’язненні.

Таким чином, ми бачимо проблеми вже зараз. Я поки не маю сформованої думки, і не аналізував сутність обвинувачень, оскільки, як я казав, це, скоріше політичний аспект, який мав би вирішуватися парламентом, або на наступних виборах, чи ще десь. І не люди, які займаються захистом прав людини, повинні виносити судження щодо здорового глузду такого роду рішень: чи були контракти з росіянами виправданими, чи невиправданими, чи мала право влада підписувати ці контракти, це – політичне питання, на мою думку.

Зараз в Україні розглядається можливість декриміналізації статей, за якими судять представників колишньої влади, але, очевидно, це не вирішить всіх проблем юстиції: таких як використання ув’язнення, доступ до медичних послуг, можливість захисту в суді...

Так, і до речі, це - третя проблема, яку я не назвав, але яка існує, - складнощі для захисту вчасно підготуватися, оскільки вони отримують документи дуже пізно, що також стосується і самих ув’язнених. І це теж велике запитання з точки зори прав людини. Що ж до вашого питання... так, декриміналізація двох статей Кримінального кодексу не стане відповіддю на всі аспекти, які стосуються судової системи, однак ми це будемо далі обговорювати і шукати кращі шляхи.

Ви маєте на увазі, під час вашого візиту у листопаді?

Так.

Чи плануєте ви після візиту підготувати доповідь, і якщо так, то коли ми можемо на неї очікувати?

Так, буде доповідь, і ми спробуємо підготувати її так швидко, як зможемо. Ви знаєте, після таких візитів завжди є потреба перевірити окремі факти, тому що ми дуже зацікавлені, щоб не було непорозумінь. Зазвичай це потребує близько шести тижнів. Після того, ми направляємо доповідь уряду, з тим, щоб він міг ознайомитися з нашими висновками та рекомендаціями, а потім – оприлюднюємо одразу і доповідь, і коментарі від уряду. Таким чином, я сподіваюсь, це буде, скоріш за все, в січні.

Під час візиту до України ви сфокусуєтеся переважно на роботі системи юстиції? І якщо так, то чи плануєте ви подивитися і за такими справами, як, скажімо, справи проти учасників Податкового майдану, чи справа проти фаната київського “Динамо” Андрія Кореновскього, якого підозрюють у створенні гасла “Спасибі жителям Донбасу...”?

Під час візиту основну увагу ми приділимо системі юстиції. Однак, звичайно, юридична система включає дуже багато, наприклад, питання недискримінації.

Що ж до другої частини питання, так, і це важливо, ми стежимо не лише за справами високопосадовців, чи відомих людей, але за системою в цілому, як вона працює, як вона ставиться до людей, до звичайних людей. Я думаю, справжній тест полягає в тому чи є система правосуддя чесною, незалежною, чи викликає довіру, чи є такі проблеми, як політичне втручання та корупція.

Записав Сергій Воропаєв.

Фото прес-служби Ради Європи.