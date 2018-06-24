Президент СКУ: “Угода про асоціацію з ЄС стане стимулом для демократизації України”

Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій сьогодні живе між Канадою та Європою. І це не дивно – бо ж нинішній рік є ключовим для відносин України та ЄС, оскільки може завершитися підписанням довгоочікуваної угоди про асоціацію. І хоча на сьогодні в європейських столицях існує багато застережень щодо цього, у Президента СКУ є аргументи у необхідності підписання угоди, якими він погодився поділитися з читачами проекту “УНІАН – Новини ЄС”. Ми зустрілися з паном Чолієм через кілька днів після 16-го саміту Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 25 лютого.

Пане Євгене, давайте розпочнемо з самого початку. Отже, кого сьогодні представляє СКУ, і чи має певні важелі впливи на міжнародне співтовариство?

Світовий Конгрес Українців, чи СКУ, є найвищою координаційною надбудовою української діаспори. СКУ представляє інтереси більше 20 мільйонів українців, або третини всього українського народу.

Хочу сказати, що за 45 років СКУ об`єднав та співпрацює з українськими громадами 47 країн світу. Через таку широку мережу ми інформуємо уряди відповідних країн, міжнародні інституції та владні структури України про актуальні українські питання, подаємо їм наші конкретні пропозиції та закликаємо до відповідних дій.

З якою метою ви прибули до Брюсселя цього разу?

Мій візит до Брюсселя розпочався в день саміту ЄС-Україна. За цей час я зустрівся з багатьма євродепутатами з різних країн та з Президентом Бельгійського сенату. Під час цих зустрічей я наголошував на стратегічному значенні євроінтеграції України, як для українського народу, так і для ЄС та регіональної безпеки, стабільності і добробуту. Саме тому я закликав не відкладати підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, а зробити це якнайшвидше.

Досить часто, коли говорять про угоду про асоціацію, кажуть про геополітику чи глобальні міжнародні відносини, а от що, на вашу думку, угода може дати звичайним українцям?

У першу чергу, Угода про асоціацію між ЄС і Україною дасть стимул до демократії і соціального прогресу в Україні та дасть можливість українцям жити в гармонії з європейською спільнотою, яка поділяє спільні цінності та поважає принципи непорушності державних кордонів та людських прав і основних свобод. Так само ця угода дасть доступ до найбільшої в світі економіки та до європейських економічних і соціальних програм, а також сприятиме підтримці реформ у сфері енергетики. Крім того, ця угода допоможе прискорити зміни у сферах освіти та охорони здоров`я, дозволить українцям вільно подорожувати країнами ЄС, а також встановити більш збалансовані відносини з Росією.

На скільки я розумію, ви приїхали до Брюсселя не з порожніми руками і маєте певні напрацювання, які повинні сприяти підписанню угоди...

Євроінтеграція України є одним із пріоритетних напрямків для СКУ. Ми неодноразово порушували цю тему під час зустрічей з високопосадовцями ЄС і країн-членів та з президентом України, а також у письмових зверненнях до них.

У 2011 та в 2012 роках я також представив позицію СКУ з цього питання на засіданнях Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна в Європейському Парламенті.

А 17 січня 2013 р., напередодні саміту ЄС-Україна в Брюсселі, я від імені СКУ письмово закликав провідників ЄС прискорити євроінтеграцію України та підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. У цьому листі СКУ акцентував увагу на користі від зближення України та ЄС, а також на тому, що це припинить втягування України в сферу російського впливу через Митний cоюз та ініційований Президентом Росії Володимиром Путіним Євразійський економічний союз. СКУ також закликав ЄС співпрацювати з українським громадянським суспільством для просування євроінтеграції України. Крім того ми заохочували ЄС до студентських обмінів та пом'якшення візових вимог з посиланням на статистику Соціологічної групи “Рейтинг” та Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва про те, що вступ України до ЄС активніше підтримують молоді та більш освічені українці, а також ті, хто вже побували в одній з країн-членів ЄС, США чи Канаді. Це наше звернення підтримали 25 українських організацій із 18 країн світу.

Відтак я від СКУ надіслав лист Президенту Вікторові Януковичу зі зверненням перейти до конкретних кроків у сприянні євроінтеграції України. СКУ відзначив користь такої євроінтеграції для українського народу та закликав владні структури виконати ключові вимоги Резолюції Європейського Парламенту від 13 грудня 2012 року, необхідні для підписання угоди про асоціацію. Це стосується дотримання принципів демократії та поваги прав людини і основних свобод, припинення вибіркового правосуддя та звільнення всіх політично переслідуваних опонентів. Ще одним закликом було припинити рух до будь-якого членства України в Митному союзі, яке явно було б проти інтересів українського народу.

16-ий саміт Україна-ЄС вже став частиною історії. Як би ви оцінили його результати?

Одним із позитивів є Спільна заява 16 саміту ЄС-Україна. Вона підтвердила бажання ЄС і України підписати вже парафовану Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Також важливо, що ЄС вже зробив серйозні додаткові кроки, щоб підтвердити цю заяву.

Тому одразу ж після саміту СКУ закликав, щоб владні структури України якнайшвидше своїми конкретними діями продемонстрували прогрес в основних питаннях для підписання цієї угоди. Про це також говорили практично всі високопосадовці ЄС та Бельгії, з якими я зустрічався в ці дні.

Записав Сергій Воропаєв.