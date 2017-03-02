Українські експортери за рік використали 26 із 40 тарифних квот на безмитні поставки товарів до ЄС

Українські експортери у 2016 році використали лише 26 із 40 тарифних квот на безмитні поставки товарів до Європейського Союзу.

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Про це повідомляється в звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підготовленому Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Згідно зі звітом, найбільш затребуваними є квоти на мед, соки, оброблені томати, борошно та зернові. Крім того, українські виробники у 2016 році почали використовувати квоти на цукрову кукурудзу, цукрові та молочні продукти, крохмаль, висівки, оброблену продукцію із зернових і часник.

При цьому найбільшу роль у зростанні українського експорту до ЄС у 2016 році відіграли соняшникова олія, автомобільні запчастини, електричне обладнання, вироби з деревини, ізольовані проводи, кабелі, електричні водонагрівачі, а також меблі.

«На даному етапі потенціал поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС використовується не повністю, оскільки експорту заважають нетарифні бар'єри. Тому подальшим пріоритетом діяльності уряду є продовження реформ для збільшення доступу українських товарів на ринок ЄС», – йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна торік повністю вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС меду, цукру, круп та борошна, солоду і пшеничної клейковини, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, пшениці, вівса, кукурудзи, ячменю і м'яса птиці.

Наприкінці 2016 року Європейська комісія прийняла до розгляду пропозицію українських виробників і збільшила квоту на крупи і оброблене зерно на 7,8 тис. тонн, овес – на 4 тис. тонн, кукурудзу – на 650 тис. тонн, мед – на 3 тис. тонн, пшеницю – на 100 тис. тонн, виноградний сік – 500 тонн, перероблені томати – на 5 тис. тонн, ячмінь – на 350 тис. тонн. Очікується, що навесні 2017 року збільшення квот буде затверджено Європарламентом.

Український експорт до Європейського Союзу у 2016 році зріс на 3,7%.