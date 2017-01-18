Україна в 2016 році повністю вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС за 11 групами товарів

Україна минулого року повністю вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС меду, цукру, круп та борошна, солоду і пшеничної клейковини, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, пшениці, вівса, кукурудзи, ячменю і м'яса птиці, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«Всього в 2016 році були повністю використані квоти за 11 групами товарів, що свідчить про значне прискорення їх закриття, адже у 2015 році були вибрані квоти за 8 групами товарів (цукор на 99%), у 2014 - на 6 груп», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що з 2016 року Угода про асоціацію з ЄС діє в двосторонньому порядку, європейські країни можуть експортувати до України свою продукцію в межах квот.

Згідно з повідомленням, основними драйверами прискорення закриття квот на експорт вітчизняної продукції до ЄС стали такі групи товарів, як глюкоза та сироп з неї (квота в 2016 році використана на 58,7% проти 6,1% у 2015), ячмінь (99,8% проти 77,7%), солод і пшенична клейковина (100% проти 72,9%), м'ясо птиці (додаткова квота, 43% проти 22,5%), висівки (42,8% проти 22,7%), крохмаль (18,8% проти 9,6%).

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В асоціації додали, що в 2016 році Україна почала використовувати нові квоти. Зокрема, на безмитний експорт обробленої продукції з молочних вершків (квота використана на 24,4%), обробленої продукції з зернових (2,7%) та грибів (0,1%). Також Україна почала експортувати сухе молоко (30%) і масло (46%).

«Таким чином, українські виробники нарощують постачання продуктів з доданою вартістю тваринного походження», - додала прес-служба.

Згідно з даними з відкритих джерел, Україна має право на безмитний експорт до ЄС 36 товарних позицій у межах затверджених обсягів тарифних квот. Зокрема, квоти на експорт для яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів – 8 тис. тонн сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла – 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів – 1,5 тис. тонн, яєць – 3 тис. тонн, свинини – 40 тис. тонн, пшениці - 950 тис. тонн, ячменю – 250 тис. тонн, кукурудзи – 400 тис. тонн, цукру – 20 тис. тонн, меду – 5 тис. тонн, оброблених томатів – 10 тис. тонн, виноградного та яблучного соків - 10 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, часнику – 500 тонн.

У кінці 2016 року Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і збільшила квоту на крупи і оброблене зерно на 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, кукурудзу - 650 тис. тонн, мед - 3 тис. тонн, пшеницю - 100 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, перероблені томати - 5 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 січня Україна вже повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду в ЄС, а також на 64% - цукру і на 78% - виноградних і яблучних соків.

За даними Мінагропроду, за 11 місяців 2016 року українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 13,57 млрд дол., що становить 41,5% в загальній структурі національного експорту.

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. (38,1%). У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 6,7% - до 6,5 млрд дол. і становив 38,8% у загальному обсязі експорту.