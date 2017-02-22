Український експорт до ЄС у 2016 році зріс на 3,7% - представництво ЄС

Український експорт до Європейського Союзу в 2016 році виріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі, повідомляється на сайті представництва ЄС.

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"ЄС наразі є найбільшим торговим партнером України, забезпечивши 37,1% українського експорту в 2016 році (український експорт у Росію становить 9,9% від загального експорту). Враховуючи імпорт, торговий оборот між Україною та ЄС в 2016 році зріс на 8,1%", - йдеться в повідомленні.

При цьому в представництві зазначили, що активніше зростання буде спостерігатися з ходом імплементації Угоди про асоціацію протягом наступних 7 років.

"Український експорт виграє від гармонізації законодавства та технічних стандартів з ЄС. Глибока інтеграція у сфері законодавства про продовольчу та споживчої безпеки, а також у сфері технічних стандартів промислового і сільськогосподарського виробництва відкриє ринок ЄС набагато більше, ніж зниження митних тарифів", - наголосили у представництві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, імпорт товарів і послуг в Україну в 2016 році зріс на 3,7% - до 44,548 мільярда доларів, тоді як експорт товарів і послуг з нашої країни знизився на 4,1% - до 44,885 мільярда доларів.