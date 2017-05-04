У Європарламенті підтримали розширення квот на товари з України

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав розширення квот на безмитне ввезення товарів з України, передбачивши окремі винятки, повідомляє Апостроф з посиланням на сайт Європарламенту.

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"ЄС має запропонувати Україні подальші торговельні преференції, однак окремі категорії аграрної продукції не потребують додаткової підтримки ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комітет відмовився надати додаткові квоти на томати, пшеницю, і сечовину українського виробництва. Депутати європарламенту також відзначили, що однією з умов для надання торгових преференцій повинна стати "постійна боротьба з корупцією".

При цьому в європарламенті пропонують наділити правом ініціювати розслідування з метою застосування заходів із захисту європейських виробників не тільки держави-члени НС, але і представників промисловості.

Як повідомляв УНІАН, у березні Україна повністю вибрала річну квоту на безмитний експорт до ЄС за 6 категоріях товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік і кукурудза.