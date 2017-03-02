У Європарламенті заявили, що готові надати Україні додаткові торговельні преференції

Європейський парламент готовий прийняти рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій за пропозицією Єврокомісії.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в Twitter із посиланням на слова голови комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернда Ланге в ході зустрічі з головою Мінекономрозвитку Степаном Кубівим у Брюсселі.

«Ми готові прийняти рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року ЄС виступив із пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, матеріалів і металопродукції. Квоти буде збільшено терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни - члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент прийняти це рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дозволить збільшити обсяг українського експорту до ЄС на 100-150 млн дол.

Голова Представництва України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький прогнозує, що Європейський парламент уже наприкінці квітня може прийняти пропозицію Європейської комісії щодо збільшення торговельних преференцій для України.