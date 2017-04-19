Україна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт в ЄС по шести групах товарів

За підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річну квоту на безмитний експорт до ЄС по 6 категоріях товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік та кукурудза.

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Про це повідомляє прес-служба асоціації «Український клуб агарного бізнесу» (УКАБ).

Станом на початок квітня також повністю використана піврічна квота на безмитний експорт вершкового масла і квота на другий квартал по м’ясу птиці.

На 86% використана квота по експорту пшениці і 74% на солод і пшеничну клейковину, темп зберігається на тому ж самому рівні, що і минулого року.

Натомість країни ЄС повністю використали квоту на безмитний експорт до України лише по одній категорії продукції – м’ясо птиці та напівфабрикати. Квоту на безмитний експорт свинини до України закрито на 5,2%; цукру – 0,51%; свинини (додаткова) – 0,42%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, обсяг квоти на експорт на ринок ЄС українських оброблених томатів становить 10 тис. тонн, меду - 5,2 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, круп і борошна - 6 , 6 тис. тонн, виноградного і яблучного соків - 12 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, м'яса птиці - 16,8 тис. тонн.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.