Україна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт в ЄС по шести групах товарів
Натомість країни ЄС повністю використали квоту на безмитний експорт до України лише по одній категорії продукції.
За підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річну квоту на безмитний експорт до ЄС по 6 категоріях товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік та кукурудза.
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Про це повідомляє прес-служба асоціації «Український клуб агарного бізнесу» (УКАБ).
Станом на початок квітня також повністю використана піврічна квота на безмитний експорт вершкового масла і квота на другий квартал по м’ясу птиці.
На 86% використана квота по експорту пшениці і 74% на солод і пшеничну клейковину, темп зберігається на тому ж самому рівні, що і минулого року.
Натомість країни ЄС повністю використали квоту на безмитний експорт до України лише по одній категорії продукції – м’ясо птиці та напівфабрикати. Квоту на безмитний експорт свинини до України закрито на 5,2%; цукру – 0,51%; свинини (додаткова) – 0,42%.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, обсяг квоти на експорт на ринок ЄС українських оброблених томатів становить 10 тис. тонн, меду - 5,2 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, круп і борошна - 6 , 6 тис. тонн, виноградного і яблучного соків - 12 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, м'яса птиці - 16,8 тис. тонн.
За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.