Європарламент у вівторок винесе на голосування торговельні преференції для України

Європейський парламент у вівторок винесе на голосування доповідь щодо надання Україні торговельних преференцій.

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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідне питання стоїть у порядку денному.

Очікується, що депутати погодяться з компромісом, який був досягнутий в рамках міжінституційних переговорів за участю Ради ЄС, Європарламенту та Європейською Комісією.

Разом з тим, у парламенті також зареєстрована поправка, якою пропонується пропозицію ЄК повністю відхилити.

Як відомо, компроміс, досягнутий в рамках переговорів, раніше був затверджений профільним комітетом ЄП та Комітетом постійних представників країн-членів ЄС.

Ухвалене завтра рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

В Україні очікують, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.