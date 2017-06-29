Додаткові торговельні преференції ЄС для України можуть набути чинності восени - торгпред

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України можуть набути чинності восени цього року, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на конференції в Києві.

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«Ми отримали новину, що країни ЄС на рівні послів затвердили компромісний варіант надання Україні додаткових квот на нашу продукцію, аграрну продукцію і на зняття мит на промислову продукцію... На осінь у нас все-таки будуть ці додаткові квоти і торговельні преференції», - сказала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Страсбурзі відбулися тристоронні переговори за участю представників ЄП, Європейської комісії та Мальтійського Головування в Раді Європейського Союзу з питання надання Україні додаткових торговельних преференцій. Сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть скорочені, сечовину з пропозицій буде виключено.

У Мінекономрозвитку заявили, що очікують остаточного рішення ЄС про надання Україні додаткових торговельних преференцій до саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 13 липня.

Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлю 20 червня схвалив компромісний варіант додаткових торговельних преференцій для України, що передбачає скорочення квот на томати, пшеницю, кукурудзу, мед і сечовину порівняно з початковою пропозицією, однак встановлює додаткові квоти на безмитне ввезення низки товарів.