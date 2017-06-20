Комітет Європарламенту ухвалив додаткові торговельні преференції для України

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив компромісний варіант додаткових торговельних преференцій для України, що передбачає скорочення квот на томати, пшеницю, кукурудзу, мед і сечовину в порівнянні з початковою пропозицією, однак встановлює додаткові квоти на безмитний ввіз ряду товарів.

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Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Європарламенту.

Зокрема, пропозиція передбачає річні квоти: томати оброблені - 3 000 тонн (початкова пропозиція - 5 000 тонн), пшениця - 65 000 тонн (початкова пропозиція - 100 000 тонн), кукурудза - 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмінь - 325 000 тонн (350 000 тонн). Крім того, пропозиції щодо надання квоти на безмитне ввезення була виключена сечовина.

При цьому боротьба з корупцією стала умовою надання Україні преференційного експорту. Ще одна зміна стосується процедури запиту на вивчення можливості запровадження заходів для захисту інтересів бізнесу ЄС в умовах надання Україні преференцій - тепер його можуть ініціювати не тільки країни-члени ЄС, але і представники галузей економіки.

Компромісне рішення щодо торгівельних преференцій було прийнято 29 голосами "за", 8 голосів - проти, а один член комітету утримався.

"Дуже позитивно, що ми досягли угоди в такі короткі терміни, тому що Україна розраховує на нашу підтримку. Я радий, що ми також змогли відповісти на стурбованість виробників та фермерів з ЄС", - сказав доповідач від Європарламенту Ярослав Валеса.