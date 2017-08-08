В Україні в рамках кредиту ЄІБ на 400 мільйонів євро розвиватимуть рибне фермерство

Українські фермери восени поточного року можуть отримати доступ до фінансування в рамках реалізації проекту Європейского інвестиційного банку (ЄІБ) щодо кредитування українських аграріїв на суму 400 млн євро, частина з яких буде спрямована на модернізацію рибного господарства і аквакультури в Україні.

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Про це повідомив голова Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів під час брифінгу в Києві.

«Ми очікували, що цей кредит запрацює в кінці весни. За останньою інформацією, яка у мене є, це станеться восени, коли будуть узгоджені всі необхідні документи і зроблені всі кроки з боку Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства фінансів», - сказав Ковалів.

Голова відомства зазначив, що залучені кошти будуть сприяти розвитку рибного фермерства в Україні.

«Ми очікуємо, що після завершення всіх формальних процедур багато підприємців зможуть отримати за пільговими ставками з певною відстрочкою платежу кошти для модернізації господарства і підвищення продуктивності», - додав керівник агентства.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів 26 липня 2017 року написав заяву про звільнення, однак Кабінет міністрів досі не проголосував за його відставку.

В кінці 2015 року Україна залучила від ЄІБ в рамках програми «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» 12-річний кредит на 400 млн євро, які будуть спрямовані на проекти в сфері рослинництва і рибного господарства. У серпні минулого року президент України Петро Порошенко підписав законопроект про ратифікацію цього кредиту.

За інформацією Мінагропроду, Україна отримує ці кошти на 12 років під низький відсоток і з пільговим періодом чотири роки, протягом яких не платить за користування кредитом. За рахунок коштів від ЄІБ може бути покрито до 50% вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників програми або кошти самих аграріїв. Таким чином, проекти в аграрній сфері в рамках програми можуть акумулювати близько 800 млн євро.