Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) почав впроваджувати нову схему підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Молдові та Грузії. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

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"Сьогодні почалося впровадження фінансованої ЄС програми, в рамках якої Європейський інвестиційний банк зможе підтримувати малі й середні підприємства в Україні та інших країнах, які підписали Угоду про асоціацію", — зазначають у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Банк ЄС допомагає приватним клієнтам в отриманні коштів через фінансових посередників, пропонуючи їм поліпшені умови кредитування, що забезпечить місцевим банкам можливість приймати більше ризиків з метою охоплення малозабезпечених сегментів економіки шляхом обміну інструментами розподілу ризиків і надання консультаційних послуг.

"Приватний сектор сприяє зростанню і створює нові робочі місця в Україні. Нова ініціатива ЄС повинна додатково підсилити цей сегмент національної економіки", — заявив віце-президент ЄІБ Вазіл Гудак.

Програма Євросоюзу з підтримки України, Молдови та Грузії протягом 2014-2020 роки передбачає фінансування проектів на 4,8 млрд євро. Крім того, Європейський інвестиційний банк самостійно готовий надати гарантій на 3 млрд євро для місцевих банків цих країн.