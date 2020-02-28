Прибульці, молодий Шерлок та "У тилу ворога". Українські комп'ютерні ігри нової епохи

Минуло вже шість років з Революції Гідності. У нашій країні багато чого змінилося. Це стосується й ігрової індустрії.

Раніше вітчизняні розробники загалом орієнтувалися на аудиторію пострадянського простору. Взяти той же STALKER чи Metro 2033. Перший був, свого часу, культовим і рідним шутером. Але зараз у нього просто неможливо грати. І ми не про куцу графіку і старезний рушій X-ray, до якого модмейкери прикладають подорожник, а, швидше, про наповнення. Вся ця естетика бидляцького постапокаліпсису, де в прямому сенсі можна надудлитися горілки, виглядає дико. Серйозно, горілка – це геймплейна механіка, яка рятує вас від радіації. А діалоги – то взагалі абзац! Згадайте золоті цитати: "Маслину поймал" або "Чики-брики и в дамки".

І, здавалося б, тут мають бути претензії до сценариста STALKER – Олексія Ситянова. Це потім у його авторському проекті Sketch Tales мальовані фентезійні персонажі поводили себе як бандюгани, погрожуючи «усіх покоцати». Але ж ні, ця "солов'їна" лексика якимось чином переїхала і в серію Metro. Так, ми пам’ятаємо, що хлопці, які створили студію 4A Games, свого часу працювали над STALKER. І на той бандитський колорит ще можна було заплющити очі у Last Light. Але не у 2019 році, коли вийшла Metro Exodus. Вона позиціонувалась як ААА-гра, відома на весь світ, але мала ті самі проблеми. У процесі гри не покидало враження, що більшість персонажів Exodus озвучили гопники з провінційного ПТУ.

Ну, добре, все ж таки Metro створена за мотивами книг російського письменника Дмитра Глуховського. Та ще й розповідає історію постапокаліптичної Москви і Росії. Але у 2017 році 4A Games зробили VR-шутер Arktika 1 для шоломів Oculus. І в цій грі знову постапокаліпсис, знову зима, знову Росія. Не зрозуміло, чому хлопців з 4A Games так цікавить цей сеттинг. Або ж то натяк на те, що вони бажають бачити Росію в руїнах? Невідомо...

Навіть страшно уявити, що ж там наробить Сергій Григорович з командою із GSC Game World, яка зараз працює над STALKER 2.

Проте, варто визнати, що GSC та 4A Games – це мастодонти вітчизняної гейміндустрії, які стали заручниками власних ігрових серій. І поки вони роблять сіквели й тріквели, то не можуть далеко відходити від давно завданої тематики.

Схожа, але значно драматичніша ситуація сталася з іншою українською компанією – Best Way.

Men of War II: Arena чи "У тилу ворога"

Сєвєродонецька студія Best Way відома серією стратегій про Другу світову – «У тилу ворога». Головна особливість стратегії була в тому, що у будь-який момент гравець міг перехопити пряме керування кожним юнітом. Тобто почати керувати окремим танком або солдатом за допомогою клавіш WASD та мишки.

Після років праці над стратегіями, студія вирішила відкрити для себе жанр рольових ігор. І запланувала створити не аби що, а вітчизняний Fallout! Гра мала назву «Новий Союз», а її події розгортались у постапокаліптичній альтернативній реальності. За сюжетом, Кубінська ракетна криза 1962 року вилилася у ядерну війну. Події гри починаються через 50 років після війни, де залишки Радянського союзу заснували під землею нову державу зі столицею "Побєдоград". Коротше, знову ядерна зима, "совєти", червоні прапори, зачухані руїни і таке інше. Але не судилося…

З початком війни у 2014 році, російський видавець 1C Company розірвав з Best Way контракт, забрав права, і створення «Нового Союзу» припинилося. А хлопцям з Сєвєродонецька довелося буквально евакуйовувати студію у Черкаси.

І ось у 2020 вони зібрались з силами і вирішили відродити стару добру гру «У тилу ворога» під англійською назвою Men of War II: Arena. Це тактична командна стратегія у реальному часі, яка буде використовувати головні особливості гри «У тилу ворога». Новою механікою стане Лінія фронту, яка демонструє перевагу тієї чи іншої сторони.

Гра буде безкоштовною. У битвах будуть брати участь дві команди по п’ять осіб. Загалом під їх керівництвом буде більше сотні солдат та одиниць бойової техніки. Окрім мультиплеєрних баталій, розробники обіцяють сюжетну кампанію. Закрите бета-тестування гри почнеться вже 31 березня цього року.

І хоча у Men of War II: Arena все ще чутно радянські мотиви, принаймні, вона не про черговий постапокаліпсис з радіацією, горілкою і мутантами. Однак є момент, який все ще насторожує. Видавець. Це знову 1C Company, який на папері хоч і зареєстрований в Чехії, але ми ж знаємо, звідки роги стирчать.

Втім, є в Україні старі студії, які не мають такого бекграунду. Мова про Frogwares.

Frogwares. Шерлок, Лавкрафт і знову Шерлок

Хлопці з Frogwares давно знайшли свою окрему нішу. Вони по ліцензії створюють детективні квести про Шерлока Холмса. І в цілому орієнтуються на західний ринок.

Раніше вони довіряли робити локалізацію російським видавцям. Ті навіть одного разу покликали актора Василя Ліванова, щоб озвучити Холмса. Але шість років тому співпраця з російськими компаніями припинилась. У вересні 2014 року розробники випустили гру Sherlock Holmes: Crimes & Punishments. Вступний текст у грі вони присвятили героям "Небесної сотні" - українською та англійською мовами. Російський видавець "СофтКлаб" зажадав, щоб розробники вирізали цей текст з гри. Frogwares відмовилися. На тому стосунки скінчилися.

Та розробники навряд чи шкодували. Для озвучки вони наймають британських акторів, тому їх квести про знаменитого англійського детектива звучать канонічно, і гарно проходяться в оригіналі з субтитрами.

Після ще однієї гри про Шерлока – The Devil’s Daughter - розробники спробували щось нове. Вони створили гру, натхненну творами письменника Говарда Лавкрафта – The Sinking City. Це пригодницький екшн про приватного детектива і ветерана війни Чарльза Ріда, який приїхав у дивне рибацьке містечко Окмонт. Тут герой зіштовхнувся з моторошними мешканцями, тентаклями і таємницями напівзатопленого міста.

The Sinking City вийшла не ідеальною та отримала змішані відгуки від преси і гравців. Гру лаяли за баги та погану бойову систему. Хоча якої бойової системи можна було очікувати від студії, яка до цього робила квести? Однак під час роботи над грою розробники створили цікаву програму, яка може за лічені хвилини згенерувати вулицю або навіть цілий квартал. Звісно, потім дизайнери роблять у згенерованій локації потрібні зміни, щоб будинки не здавалися однаковими. Та все одно — це дозволяє економити час. Невідомо, чи намагалися вони продати цю технологію іншим студіям. Але вони точно нею скористаються у створенні своєї наступної гри.

Поки що Frogwares не анонсувала свій новий проект. Та з достовірних джерел відомо, що студія повернулась до Шерлока Холмса. Нова гра стане своєрідним перезапуском франшизи про пригоди відомого британського детектива. Сюжет буде розвиватися на межі XIX і XX століть, та розповість про ще молодого, 21-річного Шерлока Холмса. У цю гру перекочує поліпшена бойова система і механіка розслідувань із The Sinking City. Орієнтовно, новий квест про Холмса вийде у 2021 році на ПК та консолях нового покоління.

Карткова гра Dreamgate

Є в Україні й невеликі студії, але з амбітними планами. Так, київська Confirmed Games замахнулася на жанр карткових ігор. Вони випустили у ранній доступ в Steam свою карткову гру з елементами roguelike – Dreamgate.

Візуально Dreamgate нагадує Hearthstone. Тільки тут персонажі б’ють не в "пику", а один одного, а це вже схоже на "Гвінт". Щоправда, у Dreamgate є певні відмінності від цих ігор. Вона не мультиплеєрна. Тобто битися у грі ви будете з різними монстрами і босами, а не з іншими гравцями. В грі є система прокачки, 130 карток вмінь, зброї та предметів, 30 випадкових подій, а також три унікальних герої – Воїн, Чаклун і Лицар Смерті. Зауважимо: не сталкер, мутант і Ленін, а воїн, чаклун і лицар – перед нами, шановні, фентезі! А це вже успіх для вітчизняного геймдеву.

На сторінці гри в Steam поки що небагато відгуків, та більшість з них позитивні. Негативних всього чотири, і навіть в них гравці хвалять загальну ідею гри, а критикують, здебільшого, технічні помилки.

У жанрі карткових ігор зараз дві проблеми. Перша – це високий поріг входження. Тобто, щоб у них грати, треба дуже ретельно розібратися у властивостях кожної картки, механіках, а у випадку з Dreamgate ще й знати англійську, бо іншої мови тут немає.

Друга проблема – нестача свіжих ідей і проектів. Ну, от дивіться: є легендарна "Мотига", тобто Magic: The Gathering. Її нова комп’ютерна версія, MTG Arena – якісний продукт, але він розрахований, здебільшого, на фанатів серії. Gwent – спочатку показав що він не такий, як всі, а потім спаскудився, втратив круті механіки і став дуже казуальним. А найпопулярніший з усіх – Hearthstone - просто вже дістав своїм рандомом.

Можливо, Dreamgate з’явилась у потрібний час. Сподіваємось, що у хлопців вистачить сил зробити гру дуже якісною і популярною. Згідно з планами розробників, у ранньому доступі Dreamgate протримається рік. Поки що в Steam її можна купити за 150 грн.

Sayri: The Beginning – початок милої історії

Остання гра з нашої добірки виглядає напрочуд гарно. Це Sayri: The Beginning. І це пригодницький квест про іншопланетне створіння на ім’я Сайрі. Його світ було знищено, а він разом з іншими вцілілими потрапив на невідому планету. Тепер Сайрі має зібрати разом своїх друзів і знайти новий дім.

Якщо думаєте, що Сайрі підозріло схожий на головного героя Ori and the Blind Forest, то вам не здалося. Розробники дійсно брали Орі за референс. А ще вони надихалися такими іграми, як Journey та Pikmin.

В цілому Sayri: The Beginning орієнтована на молодшу аудиторію. Це гра про важливість дружби і взаємодопомоги. На цьому навіть зав’язані геймплейні механіки. Сайрі самотужки не може впоратись з усіма проблемами. Він знаходить тутешніх істот, які йому допомагають. Хтось може перекинути брилу через ущелину, зруйнувати стіну та інше. Комбінуючи здібності персонажів, герой долає перешкоди і рухається по сюжету. Ці створіння теж мають унікальний характер та поведінку. Один, наче дзиґа, радісно бігає навколо Сайрі, завжди готовий прийти на допомогу, але дуже боїться води. Інший – повільний, весь у своїх думках, але тішиться, коли вдається розгадати чергову головоломку…

Цю гру хлопці з Vidloonnya Reborn робили кілька років. І ось нещодавно вони все ж таки знайшли видавця – компанію Crytivo. А відтак у Steam з’явилась принаймні приблизна дата виходу – 2020 рік.

Невідомо, чи планують розробники випустити Sayri: The Beginning на Nintendo Switch. Та виглядає вона, як гра саме для цієї платформи. А головне, це ще один дійсно унікальній український проект.

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Сергій Коршунов