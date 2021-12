S.T.A.L.K.E.R. 2, Elden Ring та God of War: Ragnarök. 10 найочікуваніших ігор 2022 року

У 2021 році вийшло відверто мало масштабних та якісних ігор. Проте у 2022-му все кардинально зміниться. Наступні дванадцять місяців геймерів бомбитимуть блокбастерами та неймовірними новинками. З усього різноманіття майбутніх ігор УНІАН відібрав десятку найочікуваніших і докладно розповів, чому саме вони варті особливої уваги.

Наступного року у гравців буде багато нагод для радості. Вже зараз 2022-й вражає концентрацією дорогих та масштабних блокбастерів, які продовжують знамениті серії або створюються за новою інтелектуальною власністю. При цьому частина студій, напевно, ще притримала сюрпризи. Розробники з легкістю можуть представити свій проект навесні та випустити восени. Півроку цілком вистачить для проведення маркетингової кампанії.

Проте потенційні анонси — це справи майбутнього. А ми поки що зосередимося на іграх, які вже заявлені на 2022 рік та гідні звання найочікуваніших, за версією редакції УНІАН. У списку не буде проектів а-ля The Elder Scrolls VI, Marvel's Wolverine та ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, тому що вони не мають навіть приблизних термінів запуску. Якщо зважати на ці релізи, то вийде ворожіння на кавовій гущі, а нам потрібна точна інформація.

Десятка найочікуваніших ігор 2022-го відкриє цикл підсумкових матеріалів від УНІАН. Ми також проведемо голосування серед користувачів за найкращі проекти 2021-го та на його основі зробимо окрему статтю. З деталями розібралися, тож починаємо.

10. Suicide Squad: Kill the Justice League

У вакуумі гра про "Загін самогубців" не викликає великого інтересу. Ну, подумаєш, вийде черговий бойовик за мотивами коміксів. Поп-культура і так уже забита схожими творіннями. Проте Suicide Squad: Kill the Justice League – особливий випадок. Над проектом працює Rocksteady Studios, а це ледве не гарант якості. Команда випустила дивовижну трилогію Batman: Arkham і довела, що вміє розкішно адаптувати комікси. Вона не тільки створює унікальні геймплейні механіки і світи, що запам'ятовуються, але і радує добре прописаними сюжетами.

Все це ми і чекаємо від Kill the Justice League – бойовика зі швидким геймплеєм та чотирма персонажами з унікальними навичками. Протагоністами стануть Харлі Квін, Король Акула, Капітан Бумеранг та Дедшот. Разом вони повинні битися проти супергероїв з "Ліги Справедливості", які потрапили під контроль Брейніака. Користувачів чекають продумані та різноманітні сутички, гаджети з можливістю модифікації, деталізований світ Метрополісу та багато веселощів.

9. The Callisto Protocol

Як і у випадку з Kill the Justice League, The Callisto Protocol потрапила до списку завдяки досвіду своїх розробників. Цей хорор з елементами виживання створюється під керівництвом Глена Шофілда — "батька" серії Dead Space. Він чудово розуміє, як потрібно працювати з жанром та підшукувати вихідний матеріал. Допомагають йому 150 ветеранів індустрії з нещодавно утвореної команди Striking Distance.

Події The Callisto Protocol розгортаються в 2320 році на загиблому супутнику Юпітера Каллісто. Основне місце дії — в'язниця, де почали відбуватися різні жахи. Користувачам потрібно розкрити всі таємниці цієї виправної установи та спробувати втекти. Якщо сюжет та геймплей у The Callisto Protocol виявляться хоча б на рівні Dead Space, то у нас з'явиться претендент на "гру року". Але поки що вважатимемо витвір Striking Distance темною конячкою.

8. Dying Light 2 Stay Human

А ось і перший проект, який перекочував із 2021 року на 2022-й. За минулі місяці студія Techland опублікувала багато матеріалів про Dying Light 2 Stay Human. І якщо судити з них, то вимальовується якісний, але все ж таки акуратний сиквел. Користувачам запропонують новий сюжет: головний герой Ейден Колдуелл шукає ліки від зараження у Місті, яке стало останнім великим притулком людей в епоху зомбі-апокаліпсису. Він також приєднається до однієї з фракцій і вирішить, як далі розвиватиметься поселення.

Багато геймплейних елементів у сиквелі значно покращили: паркур став більш плавним і варіативним, кількість зброї та прийомів розширилася, а вороги суттєво порозумнішали. Однак кардинальних нововведень від Dying Light 2 чекати не варто. Якийсь час Techland експериментувала з рольовими механіками, але вирішила взяти за основу міцний кістяк першої частини. Добре це чи погано – кожен визначить для себе сам, але за грою точно варто стежити.

7. Hogwarts Legacy

Нова екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" потрапила до списку авансом. Дуже вже нам хочеться, щоб вона вийшла хорошою грою. А то попередні проекти про Хлопчика, який вижив, були в кращому разі прохідними. І хоча сам Гаррі Поттер у Hogwarts Legacy не з'явиться, все одно є бажання поринути у всесвіт Джоан Роулінг. Замість сучасності, проект відправить користувачів у XIX століття і дозволить перетворитися на одного зі студентів Гоґвортсу.

Головний герой матиме силу, яка здатна вплинути на всю чарівну спільноту. Гравці зможуть направити її на благо або зайнятися темними мистецтвами. У Hogwarts Legacy також реалізують відкритий світ із культовими місцями з "Гаррі Поттера", відвідування уроків, вибір факультету, прокачування навичок, у тому числі бойових заклинань, поєдинки та багато іншого. На папері вся ця суміш звучить дуже смачно, і тепер потрібно лише дочекатися релізу, щоб самостійно її випробувати.

6. Horizon Forbidden West

Незабаром Елой вирушить на заборонену територію Заходу в пошуках ліків від невідомої напасті. Вона вбиває тварин та знищує врожаї, через що народ головної героїні перебуває на межі голодної смерті. Крім неймовірно красивого світу, Horizon Forbidden West відзначиться іншими нововведеннями. Бойова система у проекті стала глибшою та різноманітнішою. Елою навчилася плавати під водою і активніше дертися по вертикальних поверхнях. Ворогів стало більше, а їхня поведінка зазнала значної переробки.

Змінився і підхід до другорядних завдань, які тепер розкриватимуть захоплюючі історії. По технічній частині Horizon Forbidden West теж значно обходить попередницю, наприклад, у плані анімацій та дальності промальовування. А особливості DualSense, включаючи тактильну вібрацію, гарантують тісний зв'язок з ігровим процесом.

5. Starfield

Керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард описав Starfield, як "Skyrim в космосі". Цим директор натякнув на великі простори для досліджень, сотні захоплюючих завдань та безліч геймплейних механік. Але поки що користувачам доводиться здебільшого фантазувати про майбутню екшен-RPG, адже розробники неохоче діляться деталями.

За сюжетом Starfield гравці приєднаються до організації "Сузір'я", яка розкриває таємниці всесвіту. Вони будуть відвідувати різні незвичайні локації, наприклад, плавуче місто розваг Неон, спілкуватися з персонажами, битися та взаємодіяти з оточенням. Саме цього ми всі чекаємо від Bethesda та її кожної екшен-RPG.

4. Продовження The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild обійдеться без двійки у назві. Розробники тримають офіційне ім'я у секреті, оскільки воно містить спойлер. Загалом Nintendo поки що не дуже охоче ділиться деталями проекту. Компанія випустила два трейлери і дала зрозуміти, що на користувачів чекає нова пригода за участю головного героя Лінка та Зельди.

Геймплей у сиквелі базується на напрацюваннях першої частини, проте з'являться і свіжі механіки, наприклад, можливість проходити через фізичні об'єкти. Зброї та способів взаємодії з оточенням стане більше: в одному з роликів показали вогнемет та металеві кулі, які протагоніст штовхнув у ворогів. І навіть якщо BotW 2 буде за якістю на рівні попередниці, то вона все одно стане шедевром із дивовижним відкритим світом та унікальною фізичною моделлю.

3. God of War: Ragnarök

Наближається Рагнарок, який знищить богів і все існуюче. Запобігти апокаліпсису здатні лише Кратос та його змужнілий син Атрей. Разом вони повинні знайти надійних союзників, звільнити Тюра, перемогти Фрейю з Тором і врятувати всі дев'ять світів зі скандинавської міфології. Завдання не з легких, але його виконання доставить гравцям тонну насолоди. Завдяки потужності PlayStation 5 розробники зуміли зробити нову God of War неймовірно красивою.

Кожна дрібниця в оточенні підкреслює розмах чергової пригоди Кратоса і робить її ще більш епічною. Геймплей загалом залишиться звичним, але з'явиться більше різних навичок, зброї, ворогів та способів взаємодії зі світом. Користувачам доведеться ретельніше продумувати тактику бою та уважно стежити за супротивниками. Зараз God of War: Ragnarök виглядає як гідне завершення скандинавської саги про Кратоса і один з головних претендентів на титул "гри року".

2. Elden Ring

Нова екшен-RPG від FromSoftware виглядає, як логічна еволюція Bloodborne та Dark Souls у соусі з дуже крутого антуражу. Сюжет гри дуже простий: користувачі повинні перемогти напівбогів, зібрати воєдино уламки Кільця Елдена і стати правителями Міжзем'я. Але Міядзакі та компанія ніколи не зосереджувалися на сюжеті. Вони реалізовували глибокий геймплей із купою захованих можливостей та секретів.

У Elden Ring все це теж буде, тільки помножене на відкритий світ. Прокачування, багата бойова система, дивовижні боси, різні підходи до вбивства ворогів, підземелля та вражаюча стилістика – проекту знайдеться чим здивувати аудиторію. А нещодавнє технічне тестування підтвердило, що всі елементи в Elden Ring зроблені на чудовому рівні.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

На Заході найочікуванішими іграми вважаються Elden Ring та God of War: Ragnarök. Однак в Україні їх легко обходить S.T.A.L.K.E.R. 2. Сиквел обіцяє стати гучним поверненням найпопулярнішої вітчизняної франшизи. Гра відправить користувачів до Зони, яка хоч і встигла значно змінитися, але, як і раніше, приховує купу небезпек. Розробники реалізували нових ворогів, наприклад, оленів-мутантів, розділили аномалії на кілька рівнів потужності і вдосконалили систему імітації життя.

І це далеко не всі приводи з нетерпінням чекати на S.T.A.L.K.E.R. 2. Проект також відзначиться покращеною стріляниною та розгалуженим сюжетом з необхідністю приймати нелегкі рішення. Зараз сиквел виглядає як та гра, яку нам обіцяла GSC ще при створенні першої частини. Ми вже схрестили пальці і сподіваємося, що не зурочимо.

Назар Степорук

