Розробники розуміють, як сильно користувачі чекають і сподіваються на шосту частину серії.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард розповів про амбіції з приводу The Elder Scrolls VI — нової частини знаменитої серії екшен-RPG. За словами керівника, TES VI повинна стати "грою десятиліття" і перевершити Skyrim. Однак це також створює безліч труднощів.

В інтерв'ю порталу GQ Тодд Говард заявив: "Я думаю, що це звело б мене з розуму, якби я спробував сказати:" Так, це те, що ми [розробники] повинні перевершити", — повідомив директор з приводу довговічності Skyrim. — Але потім ти розумієш, що The Elder Scrolls VI повинна стати "грою десятиліття". Як зробити гру, до якої ви підходите з думкою "люди повинні грати в неї десятиліття?""

Розробники усвідомлюють, наскільки сильно користувачі чекають прориву від TES VI. Творці хочуть виправдати надії аудиторії, але вони також розуміють, наскільки важко це буде зробити. Нещодавно Тодд Говард заявив, що в шостій частині серії Bethesda поліпшить штучний інтелект і взаємодію з оточенням.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування. Зараз компанія майже в повному складі працює над Starfield.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI будуть розгортатися в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо спиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

Автор: Назар Степорук