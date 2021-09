Інсайдери стверджують, що компанія анонсує оновлену збірку шутерів Resistance і нову частину екшену InFamous.

Сьогодні, 9 вересня, о 23:00 за Києвом компанія Sony проведе пряму трансляцію PlayStation Showcase 2021, на якій анонсує нові ігри для PS5.

Подивитися стрім можна YouTube-каналі PlayStation або на сайті УНІАН.

PlayStation Showcase 2021 – пряма трансляція

Одразу після анонсу конференції від Sony, в мережі з'явилося багато чуток про те, що саме компанія збирається презентувати. Починаючи від нової частини Silent Hill, розробленою нібито студією Blue Box та Хідео Кодзімою, і закінчуючи некстген-патчем для Bloodborne на PS5. Однак ми вибрали найбільш правдоподібні версії від відомих інсайдерів.

Так, ведучий подкасту XboxEra Нік Бейкер на своїй сторінці в Твіттері повідомив, що на PlayStation Showcase 2021 анонсують нову частину пригодницького екшену InFamous. Остання гра в цій серії, InFamous: Second Son, виходила ще у 2014 році на PS4. Її розробкою займалася студія Sucker Punch, яка цього літа випустила режисерську версію свого самурайського бойовика Ghost of Tsushima.

Проти цієї теорії говорить те, що всього кілька місяців тому для Ghost of Tsushima студія випустила доповнення "Острів Ікі", тому розробники просто не встигли б зробити навіть трейлер. Однак невідомо, чи є в компанії друга команда, яка працює паралельно над іншим проектом. Про таку можливість раніше говорив президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан. За словами голови SIE, компанія планувала розширювати штат своїх внутрішніх студій, а не купувати нові.

Другою найцікавішою чуткою став непідтверджений інсайд з форуму Reddit, який говорить про те, що на PlayStation Showcase 2021 можуть анонсувати збірку Resistance: Chimera Collection – до неї увійдуть дві оновлені частини серії Resistance: Fall of Man та Resistance 2.

Resistance – це серія науково-фантастичних шутерів від першої особи, над якою Insomniac Games працювала за часів PS3. Ніяких підтверджень того, що студія зараз працює над збіркою немає. Менш ніж за рік з моменту виходу PS5 розробники випустили дві гри – Marvel's Spider-Man: Miles Morales та Ratchet & Clank: Rift Apart. Ймовірно, студія зараз працює над повноцінною другою частиною Marvel's Spider-Man.

А ось найбільш вірогідними анонсами на PlayStation Showcase 2021 можна вважати оновлену версію GTA V і трейлер продовження God of War 2018 року. На минулорічній презентації розробники показали лише короткий тизер. Також студія Naughty Dog може представити багатокористувацький режим для The Last of Us Part II. Раніше розробники підтверджували, що вирізали його в процесі створення сиквела. Однак пізніше студія розширювала штат, наймаючи, в поміж іншим й фахівців з онлайн-систем.

Стрім PlayStation Showcase розпочнеться о 23:00. Ми будемо стежити за трансляцією і публікувати анонси тут.

Матеріал доповнюється…

Автор: Сергій Коршунов