Топ-15 найочікуваніших ігор 2024 року: у що можна буде пограти і коли реліз

У нашу добірку увійшли хорори і екшени, онлайн і офлайн ігри, але всіх їх об'єднує одне - вони довгоочікувані, затребувані і вийдуть в 2024 році.

2023 рік, що минає, запам'ятався величезною кількістю яскравих проектів, таких як Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Diablo 4 і багатьох інших. Проте вже представлені релізи дають підстави припустити, що 2024 рік може переплюнути свого попередника, відзначившись безліччю легендарних проектів.

Alone in the Dark

Після новорічних свят нас чекає перезапуск культового психологічного хоррора від третьої особи. Гра на виживання в американському притулку для душевнохворих повинна вийти 16 січня. Цього разу Alone in The Dark отримає новий сюжет. Історію можна буде проходити за різних героїв - дівчину Емілі Хартвуд, яка хоче знайти свого дядька, і приватного детектива Едварда Карнбі.

Гра обіцяє порадувати приємною картинкою, похмурою атмосферою і секретами, які необхідно розкрити. Любителі полоскотати нерви отримають задоволення.

Tekken 8

Прийдешній рік порадує також новим файтингом в популярній серії ігор. Користувачів очікують ретельно пропрацьовані і високо деталізовані моделі і графіка високої чіткості. Цього вдалося досягти завдяки тому, що нова Tekken була розроблена з нуля на движку Unreal Engine 5.

Головною темою сюжету стане протистояння Кадзуї Місіми і Дзіна Кадзами - батька і сина. У грі будуть також представлені динамічні задники, які будуть поступово руйнуватися, і нові механіки. Так, в грі з'явиться нова батлмеханіка система "Heat". Вона не прив'язана до HP, системі люті або до окремих прийомів. Що особливо цікаво - персонажі використовують "Heat" по-різному. Обіцяють нам і інші нові революційні техніки, хоч і не уточнюють, які саме.

Вихід запланований на 26 січня.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Коли йдеться про цю гру, на думку спадає фраза "чорний піар - теж піар". Незважаючи на масу неоднозначних відгуків, цей екшен від третьої особи залишається однією з найочікуваніших ігор року. Події знову розгортатимуться у Всесвіті Arkham, але тепер гравцям належить виступити на стороні лиходіїв з "Загону самогубців", серед яких Харлі Квінн, Дедшот, Король Акул і Капітан Бумеранг. Їм потрібно буде в Метрополісі знищити Супермена і Лігу справедливості.

У грі є два режими. Можна або очолити загін і грати з трьома ШІ з можливістю перемикатися на інших лиходіїв, або піти битися з Лігою Справедливості в кооперативі зі своїми друзями. Реліз заплановано на 2 лютого 2024 року.

Skull & Bones

Багатостраждальний онлайн-проект Ubisoft про піратів і морські бої, реліз якого переносився з року в рік, нарешті вийде. Колишній керівник Ubisoft Singapore Дерріл Лонг, коментуючи свій перехід в канадський підрозділ, оголосив, що Skull & Bones вийде орієнтовно з січня по березень. Гравці зможуть насолодитися механікою морських битв, знайомої нам по Assassin's Creed 4: Black Flag. У новій грі користувачі будуть в ролі капітана - управляти кораблем, задавати цілі і віддавати наказ про відкриття вогню.

Всі битви будуть проходити виключно на воді. На цей момент відомо лише про три види суден, які можна буде вибрати. Серед них:

фрегат - повільний, але міцний корабель з великою кількістю гармат;

бригантина - швидкохідне судно, яке легко йде на таран;

шлюп - дрібний корабель з приємним бонусом у вигляді далекобійних мортир і точних гармат.

Погода впливатиме на керованість кораблем і ефективність гармат. Також буде режим протистояння командами 5 на 5. Гравці зможуть поборотися за скарб - хто перший допливе до нього, отримає найбільше здобичі.

Dragon’s Dogma 2

22 березня вийде одиночний рольовий екшен від третьої особи - довгоочікуване продовження легендарної Dragon's Dogma 2012 року. Продовження буде на двигуні RE Engine, який Capcom створив для розробки проектів внутрішніми студіями та підрозділами. Так, на ньому випущені Resident Evil після 2017-го, Devil May Cry 5 і ще деякі ігри.

Повертаємося до Dragon's Dogma 2. Гравець зможе вибирати один з трьох класів: воїн, маг і лучник. Також можна підібрати зовнішність, професію, партію і приймати різні рішення по ходу сюжету.

Історія бере початок в підземній в'язниці, де гравці почують голос дракона. Воскреслий, він же головний герой, повинен виконати свою долю, спогади про яку втратив.

Можливості кооперативу немає. Однак самотнім ви себе почувати не будете - до вашої подорожі приєднаються унікальні потойбічні істоти, які настільки добре пропрацьовані, що створюють ілюзію справжніх живих гравців. Цього ефекту вдалося домогтися завдяки ШІ, а реалістична фізика і високий рівень графіки вигідно доповнюють цей фентезійний світ.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Серце Чорнобиля

Світу нарешті представлять і воістину легендарну і довгоочікувану гру S. T. A. L. K. E. R 2: Серце Чорнобиля. Перша частина цього постапокаліптичного шутера від першої особи вийшла ще в далекому 2009 році. З тих пір всесвіт збагатився величезною кількістю книг, модифікацій і чуток про майбутній реліз. Очікується, що цього разу нам покажуть великий відкритий для взаємодії світ, а не пов'язані між собою локації.

Свій шутер від першої особи українська GSC Game World планує викотити вже навесні 2024 року і є чого чекати. Як і в першій частині, рішення гравця вплинуть на кінцівку. Гравці зможуть насолодитися динамічним оповіданням, елементами хоррора і взаємодією з угрупованнями, монстрами і аномаліями зони.

Офіційний трейлер не може не радувати барвистою графікою, приємною механікою і інтригуючими персонажами.

Frostpunk 2

Постапокаліптична стратегія в реальному часі Frostpunk 2 вийде навесні. Події розгортаються через 30 років після катастрофічної снігової бурі. Планета все ще охоплена нескінченним морозом і суворим крижаним кліматом. У цих умовах гравець повинен буде зайнятися будівництвом мегаполісу, облаштуванням життя і знайти альтернативу нафти.

Жителі в сіквелі зможуть битися, бунтувати і навіть змістити лідера, а важливі рішення тепер потрібно приймати з урахуванням голосу народу і партії. Хоча масштаби міста зростуть, будівництво стане більш простим і комфортним.

Hades 2

Ця пригодницька ізометрична roguelike гра запланована на весну 2024 року. Користувачф зможуть пограти за сестру головного героя першої частини Меліну — принцесу підземного царства, яка володіє чорною магією. Гравці повинні будуть битися з титаном часу — Кроносом. Вже відомо, що продовження титулованої та мегапопулярної гри матиме українську локалізацію.

Dragon Age: Dreadwolf

Через 10 років з випуску першої частини нарешті вийде продовження фентезійної рольової гри від третьої особи Dragon Age: Dreadwolf. Його попередник, що вийшов в 2014 році, закінчив розповідь на тому, що друг головного героя Солас насправді є ельфійським богом зради Фен'харел під прізвиськом "Жахливий вовк".

У новій частині гравці мають знайти союзників і битися з темним богом, який хоче знищити світ. Грати користувачі будуть за ельфа класу лицар. Членами його команди управляти безпосередньо не вийде, але можна вибирати їхні вміння. У той же час головний герой грається через комбо-серію ударів і спеціальні навички, для використання яких потрібно заповнити "смужку".

Black Myth: Wukong

Це творіння китайського розробника Game Science деякі оглядачі вже прозвали однією з найкрасивіших. У центрі сюжету пригодницької гри в жанрі екшен RPG виявиться цар мавп Сунь Укун. Гравець зможе зануритися в атмосферу Стародавнього Китаю і битися з безліччю ворогів.

Під час проходження гри можна буде використовувати магію, рукопашний бій або легендарний посох царя мавп. Також по ходу сюжету випадатиме різна артефактна зброя. У грі представлені й інші механіки, наприклад потайне переміщення у вигляді літаючої золотої цикади. Очікується Wukong влітку 2024 року.

Rise of the Ronin

Цей пригодницький рольовий екшен від третьої особи вийде восени 2024 року. Гра з відкритим світом дозволить познайомитися з феодальною Японією 1863 року. У цей час там ведеться громадянська війна - протистояння сьогуна Токуґави і повстанців.

Користувачам належить зіграти за Роніна (самурая без господаря). Пересуватися світом можна буде пішки або на коні. У той же час битви не обмежені традиційною японською зброєю - є і вогнепальна. При проходженні гравець зіткнеться з різними персонажами, спілкуючись з якими він буде приймати рішення, що вплине на сюжет. Гру розробляла японська Team NINJA.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Також на осінь запланований вихід сиквел RPG хоррорра у всесвіті Світу темряви. Сюжет гри перенесе гравця в Сіетл, де йому доведеться стати недавно зверненим вампіром з ще слабкими здібностями. Там потрібно буде обрати своє місце серед воюючих один з одним кланів, розвивати свої вміння і адаптуватися до нового життя.

У екшен грі від The Chinese Room гравцеві потрібно буде розкрити змову, яка викликала конфлікт у вампірській частині Сіетла. На повне проходження основної гілки піде близько 25-30 годин. Рішення гравця впливатимуть на фінал хоррора.

Little Nightmares 3

Очікується і сиквел пригодницького хоррора з головоломками, який розробила британська Supermassive Games. Датою релізу вказується 2024 рік. Продовження зосередиться на історії двох нових героїв Лоу і Елон (англ. "Low" і "Alone", що в перекладі — Слабкий і Самотній), які намагаються втекти з "Нізвідки" — похмурого світу зруйнованих ілюзій і дитячих страхів.

Насолодитися хоррором можна з друзями в кооперативі або з ШІ-помічником.

Delta Force: Hawk Ops

Наступного року геймерів чекає повернення культової франшизи, про яку довго нічого не чули. Цей легендарний шутер порадує гравців PvP-режимом, мультиплеєрними битвами і величезним арсеналом. Автори проекту з китайської TiMi Studios для нової Delta Force навіть консультувалися з колишніми спецназівцями, щоб створити воістину захоплюючу в своїй реалістичності гру.

Senua's Saga: Hellblade 2

Сиквел відзначеної нагородами Hellblade: Senua's Sacrifice вийде також наступного року. Реліз цього пригодницького бойовика вже підтвердили Microsoft і розробник - британська Ninja Theory.

Головна героїня, Сенуа, продовжить свою подорож на виживання серед вікінгів. Події розгортатимуться в Ісландії, де гравцеві належить врятувати жертв тиранії і поборотися з темрявою в світі і всередині самої Сенуа. Основною темою в сюжеті, як очікується, стане шаманізм.

Про всі перераховані вище ігри так чи інакше відомо, що вони вийдуть наступного року. Однак є також і інші довгоочікувані проекти, дату яких офіційно не оголошували, але згідно зі зливам і чуткам, вони також можуть бути представлені. Серед них: хоррор бойовик Resident Evil 9: Apocalypse, стелс-екшен Dishonored 3, пригодницький екшен RPG Assassin's Creed Codename Red, сюжетний стімпанк Clockwork Revolution і багато інших.