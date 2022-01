Відродження тактичних шутерів. Розбираємося у причинах популярності Ready or Not

Одним із головних несподіваних хітів минулого року став тактичний шутер Ready or Not. Гра вийшла перед новорічними святами та на кілька тижнів посіла місце лідера у чарті продажів Steam. Як проекту від невеликої студії VOID Interactive вдалося досягти таких успіхів, розбиралася редакція УНІАН. Ми проаналізували причини популярності шутера та поділилися висновками в статті.

Сервіс Steam можна сміливо назвати кузнею несподіваних хітів. Щороку в магазині Valve стають популярними 5-10 ігор, про які до релізу чули одиниці користувачів. В 2021-му ситуація повторилася: у лютому голосно вистрілила Valheim, у березні — Loop Hero, а пізніше до них приєдналися Death's Door з Inscryption. І це далеко не весь список, але нас сьогодні цікавить лише його останнє поповнення — тактичний шутер Ready or Not.

Гра від студії VOID Interactive одразу після виходу 18 грудня зайняла "бронзову" позицію у чарті продажів Steam. Наступні три тижні вона очолювала рейтинг найприбутковіших ігор у сервісі, а в середині січня поступилася верховенством блокбастерам в особі God of War та Monster Hunter Rise. При цьому повноцінний реліз проекту ще навіть не відбувся — він вийшов лише у ранньому доступі. Виходить, наполовину готовий тактичний шутер зміг досягти вагомої популярності та привернути увагу десятків тисяч людей.

У причинах цього феномену вирішила розібратися редакція УНІАН. Ми проаналізували ситуацію навколо Ready or Not та з'ясували, у чому її секрет. Гортайте нижче, щоб дізнатися всі подробиці.

Влучне потрапляння в нішу

Основна причина, чому Ready or Not досягла такої популярності, лежить на поверхні. Про неї здогадається будь-хто, хто вирішить зазирнути в жанр тактичних шутерів. До релізу гри VOID Interactive в цій ніші існували тільки темрява і порожнеча, як на покинутому складі. Можна було скільки завгодно кричати, але у відповідь віддавалася лише луна.

Серія Tom Clancy's Ghost Recon здійснила поворот не туди. У Breakpoint від тактики залишилася одна назва. Насправді гра була звичайним шутером від третьої особи з однотипними завданнями та агресивною монетизацією. А нова частина з підзаголовком Frontline взагалі виявилася королівською битвою. Rainbow Six Siege зіпсували невдалими оновленнями та оперативниками. Зараз з гри активно втікає аудиторія, оскільки загальний геймплей і змагання змінилися на гірше.

Escape From Tarkov все ніяк не дістанеться до релізу, а Payday 2 і Arma 3 хоч і згуртували навколо себе невеликі фанатські спільноти, але вже відчуваються морально застарілими. Залишилася тільки Insurgency: Sandstorm, яка розрахована на багатокористувацькі протистояння. А ось фанатам кооперативних тактичних шутерів податися було нікуди, доки не з'явилася Ready or Not.

Гру можна без докорів совісті назвати лобовим спадкоємцем SWAT 4. Вся концепція, включаючи окремі геймплейні рішення, списана з натхненника. Комусь це здасться поганим підходом, мовляв, треба реалізовувати свої ідеї. Але ніша порожня, а складний і продуманий ігровий процес SWAT 4 так ніхто і не відродив у новій оболонці. Тому називати Ready or Not паразитуванням не можна, та й парочку своїх фішок VOID Interactive все ж таки запропонувала.

На базовому рівні шутер присвячений зачисткам локацій у ролі спецназу. Гравці об'єднуються в команду до п'яти осіб та вирушають на один із восьми об'єктів, де стався якийсь злочин. Серед рівнів є заправка, автосалон, пентхаус, готель та інше. Розмаїття загалом вистачає, адже кожна локація має певні особливості. Завдання гравцям також видаються різні, наприклад, врятувати заручників або знешкодити бомбу. Є також додаткові цілі, за які нараховуються бонусні очки.

Оскільки гравці перетворюються на спецназ, то й діяти повинні відповідно. Громадянських осіб на локації треба акуратно заарештувати та допитати, заручників – звільнити без пошкоджень, а ворогів — знешкодити не летальною зброєю. Правда, іноді противники не залишають вибору, і користувачам доводиться відкривати вогонь на ураження. Стрілянина в Ready or Not виконана в реалістичному форматі: зброя має балістичні параметри, динаміку рикошету, характеристики імпульсу і розриву куль, а також інші показники. Додайте до цього випадкову появу ворогів на локаціях, і вийде коктейль із напружених тактичних боїв.

Шутер VOID Interactive не нагороджує за швидкість. Він мотивує діяти розмірено та вдумливо. Гравці повинні ретельно вивчати ситуацію на рівні і максимально застосовувати всілякі гаджети. До них входять таран, дверний запір і два типи гранат. Такий ось повільний темп, разом зі зрозумілими правилами та міцною тактичною основою привели Ready or Not до популярності.

Проект вже входить до кращих представників свого жанру, проте VOID Interactive не збирається зупинятися. Студія планує розширити кількість пристроїв та зброї, додати різні можливості та наповнити гру новими рівнями. Розробники навіть пообіцяли реалізувати школу, через що посварилися зі своїм видавцем Team17. Проте автори не мають наміру відмовлятися від сміливого задуму. Вони мають чітке бачення розвитку Ready or Not, і це вселяє надії на світле майбутнє проекту.

Обійдемося без перекупників

Ігри з раннього доступу зазвичай не можуть похвалитися гарною оптимізацією, але Ready or Not стала винятком. Технічні шорсткості в шутері є, але користувачам не треба продавати будинок, щоб придбати потужну відеокарту та оновити комп'ютер. Я, звичайно, перебільшую, але в умовах дефіциту ціни на графічні процесори стали справді дикими. Щоб купити потужне "залізо", треба виділити щонайменше тисячу доларів.

Купувати відеокарту доведеться з рук, тому що в офіційних дистриб'юторів полиці порожні. А в цьому випадку завжди є ризик потрапити на ГП, який використовувався для майнігу. Він може як перегріватися, так і швидко вийти з ладу. І витрачені кошти ніхто не поверне, адже перекупники гарантії не дають. Ось і виходить, що в нинішніх умовах оптимізація та низькі системні вимоги є дуже важливими. А Ready or Not якраз запускається на ПК з комплектуючими восьмирічної давності. Звичайно, доведеться задовольнятися не дуже сучасною картинкою, але це невелике лихо.

Доступність у технічному плані теж сприяла зростанню популярності шутера. Якщо не вірите, то ознайомтеся з вимогами Ready or Not, і сумніви розтануть.

Мінімальні параметри:

ОС: Windows 7 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i5-4430 або AMD FX-6300;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 2 Гбайт або AMD Radeon R7 370 на 2 Гбайт;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 50 Гбайт.

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i5-7600K або AMD Ryzen 5 1600;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 50 Гбайт.

Час та гроші

Найбільше затишшя в ігровій індустрії — це зимовий святковий період. Приблизно з початку грудня перестають виходити помітні проекти, а розробники публікують дедалі менше важливої інформації. Компанії прокидаються лише близько десятого січня, а потім ще кілька днів налаштовуються на звичний ритм. Тільки після цього починають з'являтися якісь цікаві ігри.

Я жодного разу не критикую такий підхід — люди втомлюються за рік і заслуговують на відпочинок. Але я маю чимало знайомих, які активно грають саме у святковий період, коли з'являється трохи більше вільного часу. І вони завжди розгрібають завали у своїх бібліотеках, оскільки нових релізів немає. А в 2021-му ситуація була іншою, адже 18 грудня вийшла Ready or Not.

Геймери отримали гідний проект напередодні тривалих вихідних. Вони вирішили випробувати його, запустили позитивне сарафанне радіо і в результаті онлайн шутера в Steam досягли позначки майже 20 тисяч одночасних користувачів. При цьому VOID Interactive просить за Ready or Not відносно невеликі гроші. В Україні гра продається за 489 гривень, а в США та Європі — за $40 та €36 відповідно.

Невичерпна новизна

Остання причина популярності Ready or Not теж дуже проста: гра не приїдається протягом десятків годин. Кожен забіг у шутері унікальний, оскільки завжди є фактор користувачів і випадкових подій. Наприклад, через плутанину і напружену атмосферу члени команди, що розділилися, можуть підстрілити один одного. У проекті є зручна система сигналів компаньйонам, але через переляк і загальний тиск мозок здатний наказати натиснути на гашетку.

І це лише один із прикладів. Гравцям також потрібно постійно чекати каверзи, адже вороги з'являються на локаціях випадковим чином. Завчити розташування суперників не вдасться, а отже доведеться звикнути швидко реагувати на загрози і кооперуватися з командою. Поступово користувачі будуть діяти все краще, ставити нові рекорди та бачити, як їхні навички зростають. І якщо Ready or Not продовжить розвиватися у вибраному напрямку, позбавиться дрібних недоліків і збереже аудиторію, то вона зможе відродити віру інших розробників у тактичні шутери.

Назар Степорук