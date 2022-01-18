У Valheim побудували знамениту фортецю Каер Трольде з "Відьмака 3" / фото Reddit
Різноманітні дивовижні споруди будують не тільки в Minecraft. Симулятор виживання Valheim теж дозволяє реалізовувати всілякі будівлі, в тому числі з інших ігор. Це доводить недавня робота відвідувача форуму Reddit під псевдонімом m3k6c9hl. Він відтворив у грі знамениту фортецю Каер Трольде з "Відьмака 3".
Каер Трольде в Valheim / фото Reddit
Каер Трольде в Valheim / фото Reddit
У Valheim m3k6c9hl зміг побудувати вельми точну копію фортеці. Він ретельно потрудився над зовнішніми захисними вежами, стінами і мостами. А всередині ентузіаст прикрасив твердиню щитами, колонами і високими вікнами. Вийшло цілком в дусі Скелліге, які, в свою чергу, відсилають до культури вікінгів.
Каер Трольде в Valheim / фото Reddit
Детальніше про Valheim
- У симуляторі виживання Valheim гравцям належить досліджувати фентезійні світи, натхненні скандинавською міфологією.
- Карта в проекті генерується випадковим чином. Це гарантує, що місцевість, дислокація ворогів і розташування ресурсів будуть постійно унікальними.
- У ході подорожі гравці зможуть будувати споруди і кораблі, крафтити зброю і броню, а також битися з босами.
- Valheim вийшла в ранньому доступі Steam 2 лютого 2021 року. Гру продовжують наповнювати контентом — скоро вона отримає велике оновлення Mistlands.