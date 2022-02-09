За добу в нашій країні госпіталізували 4 385 осіб, поділилися у МОЗ.

В Україні у вівторок, 8 лютого, коронавірус COVID-19 виявили у 38 257 осіб, серед захворілих були 1 076 медиків та 3 308 дітей.

За добу через ускладнення, спровоковані вірусом, померли 240 осіб, а перебороли коронавірусну хворобу 17 063, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

У відомстві додали, що упродовж вівторка були госпіталізовані 4 385 осіб.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 9 лютого:

Загальна кількість хворих – 4 380 047 осіб;

Загальна кількість тих, хто переборов хворобу, – 3 713 348 осіб;

Загальна кількість померлих – 101887;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 18 758 148.

Читайте такожУкраїні загрожує 60 тисяч хворих на COVID-19 на добу: Ляшко назвав терміниКоронавірус в Україні 7 лютого діагностували у 34 353 осіб, серед них – 955 медиків і 3 095 дитини.

В українській державі 4 лютого коронавірус виявили у рекордної кількості громадян – 43 тис. 778.

Нагадаємо, у березні 2020 року стартувала пандемія коронавірусу. Пізніше низка компаній розробили вакцини від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася наприкінці лютого минулого року.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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