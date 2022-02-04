Вперше добова кількість нових випадків перевищила позначку у 40 тисяч.

Минулої доби в Україні виявлено 43 тис. 778 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 4 тис. 381 дитина та 873 медичних працівники.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 4 тис. 328 осіб, померли – 174, одужали – 9 тис. 497 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 млн 213 тис. 675 осіб; одужали - 3 млн 660 тис. 351 особа; померли – 100 тис. 983. Зроблено 18 млн 404 тис. 417 ПЛР-тестувань.

Коронавірусна статистика по регіонах станом на 4 лютого:

м. Київ – 2869;

Вінницька область – 1356;

Волинська область – 1034;

Дніпропетровська область – 2115;

Донецька область – 1799;

Житомирська область – 3310;

Закарпатська область – 882;

Запорізька область – 1060;

Івано-Франківська область – 1959;

Київська область – 1551;

Кіровоградська область – 331;

Луганська область – 805;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 921;

Одеська область – 4136;

Полтавська область – 1202;

Рівненська область – 2521;

Сумська область – 2073;

Тернопільська область – 1664;

Харківська область – 1789;

Херсонська область – 1058;

Хмельницька область – 2081;

Черкаська область – 1166;

Чернівецька область – 994;

Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Добою раніше кількість нових хворих теж була рекордною, але померлих тоді було на кілька десятків більше.

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