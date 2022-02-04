Минулої доби в Україні виявлено 43 тис. 778 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 4 тис. 381 дитина та 873 медичних працівники.
Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 4 тис. 328 осіб, померли – 174, одужали – 9 тис. 497 осіб.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 млн 213 тис. 675 осіб; одужали - 3 млн 660 тис. 351 особа; померли – 100 тис. 983. Зроблено 18 млн 404 тис. 417 ПЛР-тестувань.
Коронавірусна статистика по регіонах станом на 4 лютого:
- м. Київ – 2869;
- Вінницька область – 1356;
- Волинська область – 1034;
- Дніпропетровська область – 2115;
- Донецька область – 1799;
- Житомирська область – 3310;
- Закарпатська область – 882;
- Запорізька область – 1060;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Київська область – 1551;
- Кіровоградська область – 331;
- Луганська область – 805;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 921;
- Одеська область – 4136;
- Полтавська область – 1202;
- Рівненська область – 2521;
- Сумська область – 2073;
- Тернопільська область – 1664;
- Харківська область – 1789;
- Херсонська область – 1058;
- Хмельницька область – 2081;
- Черкаська область – 1166;
- Чернівецька область – 994;
- Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Добою раніше кількість нових хворих теж була рекордною, але померлих тоді було на кілька десятків більше.