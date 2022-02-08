У понеділок в нашій країні госпіталізували понад 2 тис. інфікованих коронавірусом.

В Україні у понеділок, 7 лютого, коронавірус COVID-19 діагностували у 34 353 осіб, серед захворілих є 955 медиків та 3 095 дітей.

За добу через ускладнення, спровоковані вірусом, померли 255 захворілих, а також стало відомо про одужання 15 193 осіб, повідомив Telegram-канал МОЗ України.

У міністерстві додали, що у понеділок госпіталізовані 2 168 інфікованих.

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Коронавірус в Україні – статистика станом на 8 лютого

Усього виявлено захворілих – 4 341 790 осіб;

Усього виявлено тих, хто одужав, – 3 696 285 осіб;

Загальна кількість померлих – 101 647 осіб;

Усього зроблено ПЛР-тестів – 18 672 736.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 розпочалася у березні 2020 року.

Вакцинація в Україні від коронавірусу стартувала наприкінці лютого 2021-го.

Коронавірус в Україні 6 лютого виявили у 23 378 осіб, серед них були 394 медики та 2 242 дитини.

В нашій країні 4 лютого COVID-19 діагностували у рекордної кількості осіб – 43 тис. 778.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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