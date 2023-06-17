У дискусійному сайті користувачі зіткнулися з дилемою: через власну хворобу чоловік не міг спати в одному ліжку з партнером, що змусило її відчувати себе нікчемною та брудною.

На британському форумі Mumsnet виникла палка дискусія через ситуацію, в яку втрапила молода пара.

Зокрема, чоловік, через загострення "ОКР" (обсесивно-компульсивного розладу) відмовився спасти разом зі своєю дівчиною, через що вона почала відчувати себе нікчемною та брудною. Про це пише Newsweek 90.

В мережі жінка розповіла, що її засмутило таке прохання з боку партнера: "Мій партнер сказав мені, що більше не хоче ділити зі мною спальню чи ліжко", - написала вона.

За словами дівчини, її коханий вже певний час лікується від "ОКР", однак раніше не висловлював бажання засинати окремо.

"Я запитувала його, чому він так себе почуває, і все, що він сказав, що хоче власну спальню і хоче спати наодинці. Такі слова змусили мене почуватися нікчемною, огидною та брудною", - додала вона.

"ОКР" - це розлад психічного здоров’я, що характеризується переслідуванням нав’язливих та небажаних думок, образ чи спонукань, які викликають страждання та таку поведінку, за якої людина постійно повторює певні дії. Людям з цим розладом властиво відчувати сильну тривожність через власні нав’язливі ідеї. Іноді це проявляється у вигляді страху захворіти на щось небезпечне через контакт з оточуючим. Щоб заспокоїти себе люди з "ОКР" починають в такі моменти приступів перевіряти речі, щось рахувати, прибирати, прати, звірятися, чи все розташоване так, як їм треба, йдеться у матеріалі.

Як розповідає клінічний психолог доктор Маріанна Трент, бажання спати окремо - досить поширене прагнення серед людей, які страждають на "ОКР".

"Це тому, що вони відчувають, що вони ліпше справляються із ситуаціями, які викликали у них страждання та занепокоєння, сплячи окремо", - каже вона.

За словами лікаря, цей симптом не властивий абсолютно всім, але часто посилюється серед ночі, адже втома та пережиті емоції за день роблять людей менш толерантними та більш тривожними у цей час.

Вона зазначає, що тут важко прийняти чийсь бік: адже в такій ситуації чоловік буде почувати себе ліпше, якщо в нього є потреба спати на самоті, проте тут також не можна ігнорувати відчуття іншого партнера.

"Цілком зрозуміло, що для партнера це може здатися відмовою, особливо якщо вони раніше мали близькі інтимні стосунки", - каже Трент.

Як відзначає жінка на форумі, рішення партнера дійсно дуже вдарило по її самооцінці. На її думку, якщо вона подобається своєму коханому настільки, що вони разом займаються інтимом, то небажання просто спати поряд виглядає дивно.

За словами доктора Трент, в такій ситуації все ж треба відокремлювати почуття партнера до себе та симптоми "ОКР".

З цією думкою також погоджується більша частина коментаторів на Mumsnet під публікацією: "Можливо, спробуй? Це лише сон", - зазначив один користувач.

Інший взагалі додав, що 10 років спить окремо зі своєю дружиною й почуває себе щасливим: вони ведуть повноцінне статеве життя, та ні на що не жаліються, перебуваючи у подружжі 35 років: "Це рай", - констатує він.

Як підкреслила лікар Тренд, прохання спати окремо вже, очевидно, вже викликало проблему у стосунках партнерів, тому важливо разом домовитися та обрати спільний шлях подолання конфлікту.

"Важливо пам’ятати, що обидві сторони у стосунках повинні відчувати, що їхні потреби задовольняються", - підкреслила вона.

Британію схвилював скандал вагітних жінок

Нагадаємо, що нещодавно форум Mumsnet також активно дискутував через історію двох сестер, які завагітніли в один й той самий період.

Зокрема, одна з них привласнила собі всі "хороші" імена для дитини, залишивши "постраждалій" родичці жахливий вибір. Цю історію остання розповіла на форумі.

За її словами, це несправедливо, адже вона має народити на місяць раніше сестри. Також жінка підкреслила, що спочатку її сестра склала один список для свого маля, однак тепер постійно його оновлює.

Вас також можуть зацікавити новини: