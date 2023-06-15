Дитяче суперництво може перейти і в доросле життя, де доставить всім масу клопоту.

У Великобританії користувачі форуму обурилися поведінкою жінки, яка "привласнила"всі "хороші" імена для своєї майбутньої дитини, позбавивши подібного вибору свою сестру, що теж вагітна. Про це пише британське видання Newsweek.

Цю історію громадськості повідала "постраждала" сестра на форумі для майбутніх і молодих мам Mumsnet. За її словами, вона повинна народити сина на місяць раніше сестри. Однак жінки не змогли домовитися, хто як назве свою дитину.

"Спочатку вона назвала мені імена хлопчиків, які вона хотіла б використати, тому, очевидно, я викреслив це зі свого списку. Однак тепер вона продовжує додавати в свій список", – поскаржилася жінка.

Таким чином, друга сестра вже забронювала цілий список імен, які не повинна використовувати перша для свого майбутнього малюка.

"Є пара імен, які мені дуже подобаються і подобалися до того, як вона їх "забрала", – розповіла жінка.

Ця взагалі-то внутрішньосімейна історія раптово " вистрілила "в британських соцмережах, люди почали обговорювати, наскільки доречно подібне" бронювання " Імен в рамках однієї сім'ї.

"Ви не можете мати бабки на весь список імен дітей. Це несправедливо і досить егоїстично", — написав один з користувачів.

"Я думаю, що тут виникає прихована напруга, і друга сестра відчуває себе трохи відсталою, тому що її дитина повинна народитися пізніше, тому вона переживає класичне суперництво між братами та сестрами", – каже інший користувач.

"Назвіть свою дитину так, як хочете. Ваша сестра поводиться як 12-річна", — пише третій.

"Принаймні, у вас є перевага в тому, що ви народите дитину першою", – підказує ще один.

Раніше УНІАН писав про іншу історію недоречного" дитячого " суперництва між дорослими сестрами. Жінка розповіла на Reddit, що була обурений, коли її двоюрідна сестра вирішила порушити правила і привести дитину на весілля "без дітей". Напередодні церемонії пара всім дала зрозуміти, що на цьому святі дітей бути не повинно.

Також ми розповідали про те, як молоді батьки хотіли креативно повідомити рідним стать своєї майбутньої дитини, Проте через одну незручності сюрприз був зіпсований. Втім, ніхто не залишився засмученим.

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