Чому іноді людина відчуває сильніший голод: вчені дали цьому пояснення

Як пояснили фахівці, апетит не повинен бути однаковим щодня.

Періодично відчувати сильніший апетит, ніж зазвичай, цілком нормально, оскільки на цей процес впливають кілька факторів.

Як пояснили фахівці, апетит не повинен бути однаковим щодня, пише Verywellhealth. Зазначається, що на нього впливають якість сну, фізична активність, стрес та особливості харчування. Спостереження за цими факторами допомагає краще розуміти сигнали організму.

1. Ви погано спали

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Поганий сон позначається не лише на рівні енергії наступного дня. Дослідження показали, що недосипання посилює відчуття голоду та апетит.

Метааналіз досліджень показав, що різницю можна відчути вже після кількох ночей недосипання:

ви відчуваєте сильніший голод, ніж зазвичай;

перекуси та порції більшого розміру здаються привабливішими;

виникає сильне бажання з’їсти певні продукти.

Наприклад, дослідження 2023 року встановило, що 3 ночі з обмеженням сну посилювали відчуття голоду та тягу до жирної їжі порівняно з 8-годинним сном.

2. Ви були активнішими

Організм використовує енергію, отриману з їжею, для забезпечення фізичної активності, тому, як встановили дослідження, зміна рівня рухливості може впливати на апетит. Оцінюючи свою фізичну активність, враховуйте такі види активності:

прогулянка, довша, ніж зазвичай;

фізично важкий робочий день;

робота в саду або по дому;

більше часу, проведеного на ногах.

Як пояснили вчені, оскільки фізична активність і відчуття голоду взаємопов’язані, цілком природно, що в дні підвищеної активності людина відчуває сильніший голод.

3. Ви не змогли наїстися

Якщо людина наїлася під час сніданку, але до середини ранку знову відчула голод, тоді варто проаналізувати меню, оскільки, як з’ясували дослідження, і кількість, і вид продуктів можуть впливати на самопочуття після їжі.

Наприклад, білок зменшує короткочасне відчуття голоду та посилює відчуття ситості. Продукти з високим вмістом клітковини також сприяють насиченню, хоча ефект залежить від типу та кількості клітковини.

4. Ви відчуваєте стрес

Стрес може впливати на харчову поведінку, однак реакція організму у всіх різна. Деякі люди в стані стресу їдять більше, тоді як інші можуть їсти менше.

Але, як попередили вчені, якщо зміни апетиту зберігаються, стають вираженими або супроводжуються іншими симптомами, не варто відкладати консультацію з лікарем.

На можливі проблеми зі здоров’ям можуть вказувати такі поєднання симптомів:

Сильна спрага, часте сечовипускання та незрозуміла втрата ваги. Такі прояви можуть бути ознаками цукрового діабету.

Голод, що супроводжується тремтінням, пітливістю, запамороченням або прискореним серцебиттям. Ці симптоми можуть виникати при гіпоглікемії – зниженні рівня глюкози в крові.

Підвищений апетит, незрозуміла втрата ваги, прискорене серцебиття, пітливість і відчуття спеки. Подібні прояви можуть бути пов’язані з гіпертиреозом – підвищеною активністю щитоподібної залози.

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