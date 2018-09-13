В Україні діти без щеплень не можуть відвідувати школи і садочки - МОЗ (документ)

Невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки, наголосили у МОЗ.

Згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.

"Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.

Крім того, лікарсько-консультативна комісія може прийняти рішення щодо заборони відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, наприклад, у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві органи освіти.

У МОЗ нагадали, що наразі в Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація щодо інфекційних хвороб, а захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру.

"З початком навчального року ризик захворіти на ці інфекції збільшується, тому дуже важливо щоб діти були вчасно щеплені за календарем профілактичних щеплень", - наголосили у Міністерстві.

У відомстві запевнили, що на сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних, безпечних та прекваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцин, щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують.

Варто нагадати, що Україна має найнижчий у світі рівень імунізації. Це означає, що до нас безперешкодно заходять давно забуті хвороби.