На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик - батьки звернулись до поліції

Батьки звернулись до поліції із заявою про неналежне надання допомоги дитині.

У Мукачеві Закарпатської області від кору помер 12-річний хлопчик. Трагедія сталась 27 жовтня.

Зранку, близько 07:00 години 12-річний хлопчик із села Страбичово був доставлений у Закарпатську обласну дитячу лікарню в інфекційне відділення, передає Mukachevo.net.

Стан хлопчика на той момент був вже середньої важкості. Про це розповів головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер.

"Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання було вже десь близько тижня на дому. По медичну допомогу раніше до нас не звертався. Привитий не був", - коментує лікар.

Читайте такожНа Буковині десятки школярів та вагітна вчителька захворіли на кір (відео)

Стан хлопчика різко погіршився - його перевели у реанімаційне відділення.

"Вже були холодні кінцівки Порушення мікроциркуляції, його одразу перевели у реанімаційне відділення. Там продовжувалась негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому фоні наступила смерть у дитини. Такий миттєвий перебіг хвороби", - зазначив Шніцер.

Чому батьки не звернулись по допомогу раніше, поки що не відомо. Разом з тим, вони звернулись до правоохоронців із заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.

У Мукачівському районному відділку поліції розповіли, що відомості внесені до ЄРДР, відкрито провадження за ч.2 статті 140 ККУ, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

У лікарні зазначили, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їхніми висновками будуть діяти далі.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у Львівській обласній інфекційній лікарні від кору померла трирічна дитина.