Коронавірус та інші смертельні захворювання. Чи готова Україна долати епідемії

Врятуватися від смертельної небезпеки якнайшвидше та полетіли від Уханя якнайдалі мріє, щонайменше, пів сотні українців. Серед них Іван Кудецький, який зараз перебуває в Ухані. Він розповідає, що вільно виходити на вулицю, як це було раніше, вже не можна. Якщо щось потрібно, ліпше замовити кур’єрську доставку. Та й місцева влада все контролює. «Зараз все під контролем…», - констатує він.

Поки китайська влада посилює заходи безпеки, українська годує обіцянками про евакуацію. Іван обурений, адже забрати наших ще кілька тижнів тому був готовий Париж. Але французи додому полетіли, а українці - ні. «Україна сама взяла дозвіл, і тому сказали, що вже не потрібно забирати людей у Францію», - розповідає Іван.

Повернути додому своїх Київ мав ще минулого вівторка, 11 лютого. Вже готували пасажирський літак, але… «Нам написали, що через якісь технічні причини евакуації не буде», - розповідають українці з Китаю.

Пояснення було просте: мовляв, вивчають міжнародний досвід.

«Як тільки будемо на сто відсотків переконані, що це не створює ризиків для місцевого населення і інфекція не буде поширена, ми відразу проведемо евакуацію», - заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Наступна спроба забрати українців з Піднебесної була призначена на 13-те лютого. О 5-тій ранку по них мав вилетіти літак. Принаймні, про це ТСН.Тиждень розповіли в компанії SkyUp, яка погодилася на цей спецрейс. «SkyUp готовий. Чекаємо команди від МОЗ. Буде команда – ми злітаємо», - заявили в компанії.

Але… рейс скасували.

Чому так довго зволікають і коли нарешті українців з Китаю заберуть, ТСН.Тиждень запитав в очільниці МОЗ Зоряни Скалецької.

«Ми привозимо українців! Ми максимально готуємо всі умови, щоб безпечно їх тут розмістити. Дати комфортні умови… Коли?? У вівторок вилетить літак», - заявила вона.

Мова йде про 18-го лютого. Але про цю дату українцям у Піднебесній повідомляти чомусь не поспішають… «Вже три дні від посольства немає інформації, чи буде евакуація. Але в інтернеті є інформація, що 18-го нас заберуть. Ми на це сильно сподіваємось», - говорить Іван Кудецький з Уханя.

Крім того, існують деякі «умови»: забрати з охопленого вірусом Уханя мають лише здорових, яких на два тижні мають обов’язково помістити в ізолятор.

«Спочатку китайська влада перевірить, чи вони здорові, й тільки потім випустять. Потім українська бригада також їх перевірить. Для нас задача основна - знайти приміщення, які є епідеміологічно безпечними», - розповіла Зоряна Скалецька.

Проблеми евакуації

На жаль, з такими приміщеннями теж є проблеми. В районі елітної Кончі-Заспи під Києвом, де живуть, здебільшого, заможні українці, розташований санаторій «Проліски». Це в нього хотіли привезти українців з Уханя та ізолювати на два тижні. Але щойно про наміри столичної влади дізналися місцеві депутати, зчинили ґвалт та терміново зібралися на позачергову сесію.

Мовляв, хто подумає про місцевих мешканців? Не можна без погодження з місцевою владою приймати в санаторій українців з Китаю. «Це може бути початок фільмів жахів», - категорично стверджують місцеві депутати, які не хочуть, щоб українців з Китаю на карантин привезли до них.

Наголошують, що умов для карантину тут жодних: немає медиків, боксів. «Ми не можемо допустити це у себе в обухівському районі», - говорять вони.

Тож попросили і президента, і Кабмін нікого з Уханя у них не селити. Обіцяють за своє стояти горою.

Схожий депутатський бунт відбувся й на Львівщині, у селищі Шкло, в якому начебто був передбачений альтернативний карантинний пункт…

Такі «протести» проти повернення своїх же громадян - ще одна ознака неготовності держави до світової пандемії. «Це дуже страшно. Ми поки що здорові, але страшно, що буде далі. Ми зібрали речі і дивимось, як інші держави за лічені дні забирають своїх… Нам дуже образливо», - говорить Анастасія Васильєва, яка чекає евакуації.

Хто рятуватиме українців від епідемії

А поки епопея з поверненням українців з Піднебесної триває, з Китаю до України спокійно приїздять… самі китайці. Тож питання, чи готові ми в Україні діагностувати чи лікувати страшний вірус, якщо він пошириться, вельми актуальне.

Відповідь на нього мали б дати в Міністерстві охорони здоров’я та Центрі громадського здоров’я. Бо саме вони (після ліквідації санітарно-епідеміологічної служби) - ключові ланки в державній піраміді захисту українців від епідемічних інфекцій. Втім, чи існує ця піраміда насправді?

«У нас працювала СЕС, але, завдяки реформам, її ліквідували. Що ми маємо на сьогодні? Наші прикордонники мають виявляти заражених? Що вони можуть зробити?», - говорить завкафедрою інфекційних хвороб НМАПО ім. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда.

Чи існує в державі система біологічного захисту? ТСН.Тиждень вирішив перевірити. Виявилось, зробити це вкрай непросто.

Почали з МОЗу. В міністерстві отримали «відповідь», що, мовляв, Україні загрожує не тільки коронавірус. Що з 1 квітня запускається другий етап медичної реформи, тому в міністерстві – велика медична колегія, і жодного спікера нам надати не можуть.

Далі був Центр громадського здоров’я. Питання - те саме: чи є в нас спецзагони та спеціалісти для боротьби з біологічною атакою, яка загрожує світу.

«Спікера немає для вас. У штабі всі готуються до евакуації. Ви можете відкрити рекомендації ВООЗ і почитати. Там усе написано», - заявили нам чиновники.

Наступна ланка – ДСНС. Річ у тім, що раніше цивільним захистом населення займалися війська цивільної оборони. Нині - це функція рятувальників. Чи знають в ДСНС, як бути у разі виникнення епідемії?

«ДСНС не бореться з коронавірусом. Це питання до Міністерства охорони здоров'я! Ви мене почули, чи ні? Коли будуть завдання, покладені на ДСНС, тоді ДСНС буде відпрацьовувати ці питання. Поки що цих завдань немає. Тому говорити немає про що», - таку відповідь ми отримали від рятувальників.

Ситуація печальна. Адже ми не маємо й власних тест-систем, які, у разі потреби, дозволять вірус виявляти. Лише три десятки закордонних.

Надія була на відомого генетика Олександра Коляду і на його приватну лабораторію Діаген. І тут є перша добра звістка - тест розроблений і навіть зареєстрований. Але на цьому все.

А от у Інституті епідеміології та вірусних інфекцій над тестами не те, що не працювали, а прямо визнали - профільна наукова установа держави зробити щось подібне просто не здатна. «Для цього потрібно специфічне обладнання, синтезатор генів… Держава в нас не вкладає гроші, фінансує лише зарплатню. Тому синтезувати й отримувати тест-системи у нас не має на чому», - відповіли ТСН. Тиждень в лабораторії Інституту.

Порятунку не буде, бо немає стратегії?

Страшно? Так. Адже все це відбувається у той час, коли світову біологічну загрозу передбачали, і давно. Тобто Україна мала ще кілька років тому створити спеціальний добре захищений шпиталь для хворих на важкі та маловідомі інфекції, такі як коронавірус. Натомість, два роки тому була створена нова стратегія біобезпеки країни. Причому, на думку фахівців, повністю помилкова.

«На жаль, стратегія не є такою, яку можна застосовувати зараз», - вважає директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна.

Якщо не говорити про стратегію, повинна ж бути хоч якась тактика? Хто і як рятуватиме українців від вірусу зараз - вирішує спеціальний штаб. Його очолив прем’єр. Прописали національний план протиепідемічних заходів. Визначилися, де лікуватимуть хворих на коронавірус. На всю країну в інфекційних лікарнях 5,5 тисяч ліжок та лише пів сотні апаратів штучної вентиляції легенів. А саме відмова легень вбиває людей.

ТСН.Тиждень роздивився, як виглядають спеціальні бокси в столиці. Тут дійсно можна госпіталізувати людину з коронавірусом через окремий вхід, прямо зі «швидкої». На вході персонал отримує засоби персонального захисту. А сам бокс укомплектовано портативною апаратурою – кардіографом, УЗД-апаратом, рентгеностійкою, дихальною апаратурою…

Щоправда, таких реанімаційних боксів тут усього шість. «За готовністю до боротьби з коронавірусом ми займаємо 98 місце у світі з 130 країн. Це про що каже? - Про те, що ми не готові!», - говорить лікар Шипко.

Подальше розслідування показує, що єдині, хто у нас належно підготувався – це військові медики. Вони мають центри по всій країні та чіткий план роботи з хворими. Але… рятувати новостворене командування медичних сил може лише військових, цивільні – не їхня компетенція.

Все це дуже прикро. Адже питання, чи прийде до нас коронавірус, чи омине, вже не актуальне. Є лише одне питання: коли на нього чекати?

Оксана Радіонова, Мар’яна Зінковська, Інна Боднар, Андрій Вєтошкін, Андрій Тримбач, Роман Крюков