Контактний центр працюватиме щоденно упродовж трьох місяців.

Міністерство охорони здоров’я запустило роботу контактного центру з надання консультації щодо питань, пов’язаних із запуском електронних лікарняних.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, отримати необхідні роз’яснення можна, зателефонувавши за номером "гарячої лінії" 1677.

Контактний центр працюватиме щоденно упродовж трьох місяців. Близько 20 операторів надають консультації щоденно з 08 до 22 год.

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"Щоб адаптовувати зміни швидше та якісніше, нам потрібно налагодити взаємодію з людьми. Тому ми разом з повноцінним стартом реформи запустили "гарячу лінію" і розраховуємо на зворотній зв’язок, щоб покращити сервіс державних цифрових послуг і разом зробити його зручним та зрозумілим для всіх", – сказала заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я видають електронні лікарняні.

У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні.

Автор: Леся Лещенко