Показники захворюваності в регіоні в 6 разів перевищують цільові.

В Одеській області через велику кількість інфікованих COVID-19 посилено карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Віталій Гончаров, уточнивши, що відповідне рішення ухвалено 11 жовтня на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Він зазначив, що приріст інфікованих спостерігається на всій території регіону. Причина чергової хвилі коронавірусу – зміна штаму вірусу: превалює штам "Дельта", який характеризує короткий інкубаційний період (3-5 днів) та інше.

Обмеження, що запроваджуються, стосуються сфери освіти та медицини. Зокрема, комунальні медзаклади припиняють планову госпіталізацію, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями.

Читайте такожВ Одесі утворилася черга в реанімацію з хворих COVID-19 – волонтерПроведення в навчальних закладах масових заходів допускається без глядачів і за участю не більше однієї групи/класу. Також у навчальних закладах під забороною проведення будь-яких розважальних, спортивних, соціальних та інших заходів. Виняток – офіційні спортивні змагання, включені до єдиного календарного плану.

Як підкреслив Гончаров, показники захворюваності в Одеській області в 6 разів перевищують цільові.

"Якщо така тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня-початку листопада не уникнути", - сказав чиновник.

Коронавірус в Україні та на Одещині

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні коронавірус виявили у 8 832 людей, зокрема, 863 дітей та 78 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 207 пацієнтів, одужали 2 053 людини.

За добу в Одеській області зафіксовано 690 випадків COVID-19, з яких в Одесі - 325. Загалом від початку епідемії в області захворіли 163 243 людини.

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Автор: Лариса Козова