Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей, зокрема 863 дитини та 78 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас одужали 2 053 людини.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок понеділка, 11 жовтня.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На сьогодні Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням "ковіду".

Як свідчать дані сайту Worldometers, найбільше хворих виявили у Великобританії, Росії, Туреччині. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться США та Індія.

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Україна серед країн світу посідає 7 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 3 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна посідає 9 місце.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Румунія, Україна.

Тест на коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні протестували методом ПЛР - 23 675 осіб, методом ІФА - 3 480 осіб, експрес-тестами - 24 909 осіб.

За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За даними МОЗ 39 060 українців вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.

Протягом доби працювали 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення та 356 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні у відділеннях національної поштової компанії "Укрпошта" запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації громадян від COVID-19. Вакцинуватися можуть всі охочі - для цього потрібно просто зайти у відділення "Укрпошти", де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення в режимі реального часу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко