Ще чотири області демонструють наближену динаміку до входження в "червоний" рівень.

Харківська, Запорізька та Херсонська області формально відповідають критеріям "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Харківська область вже не вперше виконала всі умови для того, щоб збиралася Національна комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Там три дні поспіль порушувався показник коефіцієнту виявлення випадків, який був більш ніж 20%, і при цьому рівень госпіталізації також переважав позначку у 60 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, це є підставою для того, щоб зібралася Національна комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій і розглянули питання про віднесення чи не віднесення Харківської області до "червоного" рівня", - сказав він.

Читайте такожРівень смертності від COVID-19 в Україні за два тижні збільшився вдвічі - KSEГаниченко зазначив, що станом на сьогодні ще два регіони "формально відповідають критеріям входження в "червоний" рівень епідемічної небезпеки – це Запорізька і Херсонська області".

"В Запорізькій області станом на сьогодні ми маємо перевищення завантаженості ліжок з киснем – вище ніж 65%, і ми маємо рівень госпіталізації більше ніж 60 осіб на 100 тисяч населення. В Херсонській області ми маємо перевищення рівня госпіталізації і маємо досить великі темпи зростання на відносно вже великому рівні госпіталізації, що є небезпечним. Ми очікуємо, що сьогодні-завтра буде розглянуто питання про віднесення чи не віднесення Запорізької, Харківської і Херсонської області до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - наголосив він.

За його словами, Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області також перебувають в зоні найбільшого ризику.

"Вони демонструють погіршення ситуації і коефіцієнту виявлення випадків і рівня госпіталізації, завантаженості ліжок. Тут епідемічні показники знаходяться близько до граничних показників. Ці чотири області демонструють наближену динаміку до входження в "червоний" рівень", - резюмував Ганиченко.

Крім того, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони.

За його словами, це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. "Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - заявив Шмигаль.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

Також він зазначив, що у "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні показники поширення COVID-19 у 11 областях України відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Автор: Наталія Хаджі