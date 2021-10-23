Привілей для вакцинованих: як Україна живе за новими правилами перевезень

Через катастрофічне поширення COVID-19 Україна почала жити за новими правилами міжобласних перевезень – обов’язкового пред’явлення при посадці сертифіката про вакцинацію чи дійсного негативного тесту на коронавірус та наявності цих документів у водіїв. Кореспонденти УНІАН проінспектували авто- та залізничні вокзали у кількох населених пунктах, щоб дізнатися, як запрацювали ці нововведення.

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Їх встановили у областях, в яких запроваджено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки поширення COVID-19, а це - вся Україна. Для того, щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, потрібно пред’явити документ про щеплення, або негативний тест на COVID-19 (ПЛР-методом або експрес, який чинний 72 години). Відповідні правила не мають застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень, а також до дітей віком до 18 років. Відповідальність за порушення правил нестимуть перевізники, зокрема водіям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Шість перевірок за один рейс

У Чернігові ситуація з міжобласними перевезеннями, на перший погляд, виглядає спокійною. Наразі немає протестів чи блокувань доріг та транспорту. Але, за спостереженням УНІАН, на локальному автовокзалі біля "Макдональдз", звідки традиційно відправляються автобуси на Київ, в обідню пору майже немає пасажирів. Замість великих автобусів тут на посадку стоять мікроавтобуси.

Чернігівський підприємець Володимир Коваленко, який не перший рік працює у сфері пасажирських перевезень, вважає ситуацію з введенням жорстких обмежень на поїздки для невакцинованих громадян неприйнятною з кількох причин.

Він пояснює УНІАН, що, по-перше, обмеження на поїздки запровадили, однак не змогли оперативно забезпечити достатньої кількості пунктів вакцинації (а тому зараз виникають черги) та оперативної видачі документів.

"Серед моїх водіїв вакциновано десь 80%, але підтверджуючі документи є не в усіх. Приміром, водій вакцинувався у Чернігові, а за довідкою до сімейного лікаря потрібно їхати в Корюківку – це потрібно витрачати день. Чому так?", - говорить Коваленко.

По-друге, за його словами, усі перевірки COVID-сертифікатів перебувають поза правовим полем, адже поліція має виключний перелік підстав для зупинки та перевірки транспортних засобів, а перевірки сертифікатів серед них немає.

"Держава б мала у цій ситуації запровадити надзвичайний стан і діяти грамотно, адже й пасажири мають право не надавати інформацію про стан свого здоров’я, оскільки це не передбачено законодавством", - говорить підприємець.

Він розповідає, що у перший день дії нових карантинних обмежень один з автобусів, який прямував з Чернігова до Києва, поліція зупинила й перевірила шість (!) разів. Це – цілий час у дорозі. А якщо пасажир запізнюється?

"Але основний висновок – держава знищує легальні пасажирські перевезення, оскільки пасажири йдуть до нелегальних перевізників. Питання ніби стосується медицини й здоров’я громадян, але наслідки маємо економічні. І вони, на жаль, не на користь тих, хто працює легально та сплачує податки", - каже Коваленко.

Підозріла тиша в Одесі

Всерйоз взялися за перевірки рейсових автобусів, які прямують міжобласними маршрутами, й в Одесі (вона перебуває у "червоній" карантинній зоні). Як пояснили в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, перевіряють достовірність сертифікатів про вакцинацію працівники Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульні.

У перший день запровадження нових правил перевезень, на одеських вокзалах було напрочуд тихо, і це насторожувало.

Зокрема, на автовокзалі біля ринку "Привоз", на якому, як правило, доволі жваво, 21 жовтня людей майже не було. Автобуси до Миколаєва та Кишинева, які повинні були ось-ось відправлятись, стояли порожніми. Схожа картина спостерігалася й на станції "Привокзальній". Вдень порожнім був навіть центральний залізничний вокзал! Тут з чотирнадцяти кас на першому поверсі працювали лише три. Біля віконець перебували кілька людей. Один з них – літній чоловік – запитав у касирки, чи підійде для посадки у потяг російський ковід-сертифікат. Співробітниця вокзалу відповіла, що таких розпоряджень не надходило.

Зате помітне пожвавлення спостерігалося біля центру тестування і вакцинації, який відкрився на вокзалі. Черга з охочих його відвідати виднілася здалеку.

Як пояснила прес-секретар регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" Лариса Слобідська, щеплення тут, як і скрізь, можна зробити безкоштовно. А відповідний тест, при наявності квитка на поїзд, обійдеться пасажирові у 350 грн. Схоже, нова "послуга" має попит...

"Наявність сертифіката або результатів тестування у пасажирів перевіряють співробітники залізниці (провідники та інші), які пройшли відповідний інструктаж. Документи перевіряють безпосередньо під час посадки на потяг. Поки конфліктів не було... У разі їх виникнення, звернуться до поліції", - розповіла прес-секретар.

У складну ситуацію через нові умови перевезень потрапила літня киянка, у якої був квиток на нічний поїзд "Одеса-Київ". Жінка не була щеплена і у неї було грошей на проведення експрес-тесту на коронавірус: "Я приїхала до Одеси ще 15 жовтня, квиток до Києва брала завчасно... У мене залишилося 190 грн – все, що є, а тест на вокзалі коштує 350 грн".

Мешканку столиці не пускали до вагона, і очевидці інциденту запропонували їй гроші, щоб вона змогла здати тест: "Якщо вже вони вакцинують нас безкоштовно, то нехай і тести роблять на вокзалі безкоштовно".

Зірвані поїздки та зіпсований настрій

З автовокзалу Кременчука, що на Полтавщині, вранці 21 жовтня відправлялись два автобуси міжобласного сполучення. В обидва посадка пасажирів проходила лише за пред’явлення сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу чи довідки про негативний результат ПЛР-тесту.

Квитки у касах пасажирам продавали без пред’явлення цих документів, а ось на вході в салон їх вимагали. Саме тут починалися непорозуміння, гучні розмови, обурення. Зокрема, показова історія сталася під час посадки на автобус "Олександрія – Полтава". Родину з трьох осіб, які придбали квитки до Полтави, не допустили до поїздки і люди були змушені здати квитки та їхати іншим транспортом. Але якби ці пасажири їхали автобусом "Кременчук – Полтава", то обмеження їх би не торкнулись і вищезгадані документи ніхто б не вимагав.

Річ у тім, що Олександрія – це Кіровоградська область, тобто автобус має міжобласний маршрут. Водночас маршрут "Кременчук – Полтава" - просто міжміський, у межах однієї області…

Щоправда, водії автобусів особливо ретельно не вивчають документів, або інформації в телефоні про щеплення чи ПЛР тест – швидко дивляться і все.

На автостанції міжміських приватних перевізників водії пояснили, що документи від пасажирів, які прямують до Києва, Дніпра чи Харкова, вимагають.

На залізничному вокзалі Кременчука попередження про нововведення висять на вході в будівлю, а також біля кожної каси. Квиток на будь-який напрямок продають без проблем. Однак касири попереджають, що при посадці від пасажира вимагатимуть пред’явлення ковід-сертифіката чи довідки про негативний результат ПЛР-тесту. Не буде їх – поїздка закінчиться на пероні.

У Львові водії й пасажири – свідомі

Як виконують постанову уряду щодо міжобласних перевезень у Львові, УНІАН перевірив на автовокзалі, що на вулиці Стрийській. Сюди прибувають не лише приміські та міжобласні автобуси, а й міжнародні.

З самого ранку 21 жовтня на автовокзалі було не дуже людно – на платформах лише кілька міжнародних та міжобласних автобусів. Усі водії вакциновані та мають сертифікати.

"Так, у нас все в порядку – ми їздимо за кордон, там без сертифіката ніяк, - каже пан Руслан, водій автобуса, який їде у Польщу. – Пасажири теж усі з документами".

Поліцейські перевіряють наявність та легальність сертифіката.

"Сьогодні під час перевірки ми не виявили жодного порушника, - каже у коментарі УНІАН інспектор патрульної поліції Андрій Штибель. – Очевидно, люди вже свідомо ставляться до таких нововведень, адже заздалегідь було повідомлення і всі підготувалися".

Та одну бабусю в автобус не пустили – у жінки не було ні сертифікату про вакцинацію, ні ПЛР-тесту.

"Я хотіла потрапити до Зарваниці на прощу (село у Тернопільській області, в якому розташований духовний центр УГКЦ, – УНІАН), а водій в маршрутку не пустив", - бідкається жінка.

На запитання, чому не вакцинувалася, відповідає коротко: "А воно мені треба? Я вже й так стара, на все воля Божа".

На пропозицію зробили ПЛР-тест просто на автовокзалі, бабуся категорично відмовилася: "Щоб я потім захворіла?".

Водій приміської маршрутки "Львів – Миколаїв", який назвався Олегом, розповів УНІАН, що наразі немає сертифіката про вакцинацію, але планує зробити щеплення: "Ні, я не вакцинований, але завтра здам зміну і вакцинуюся, бо до роботи не допустять. Взагалі, я проти вакцинації, бо колють невідомо що. Он, кажуть, у Жидачеві вранці чоловікові зробили щеплення, а в обід він помер…".

За кілька годин автовокзал прийняв та відправив лише 3-4 автобуси. І не більше десятка пасажирів. Але не можна виключати, що водії міжобласних маршрутів, аби уникнути перевірки, висаджували й підбирали пасажирів поза межами автовокзалу.

Вакцинація та експрес-тести на залізничних вокзалах

Як вже було сказано вище, можливість пройти експрес-тестування на коронавірусну хворобу стала доступною на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачевому, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. У цих пунктах невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест і отримати відповідну довідку. У разі негативного результату, це буде підставою для посадки в поїзд. Послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.

Крім того, для зручності пасажирів потягів, "Укрзалізниця" організувала на найбільших залізничних вокзалах пункти вакцинації проти COVID-19. Зробити щеплення можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Коростені, Ніжині. Також анонсоване відкриття аналогічних пунктів у Рівному, Хмельницькому, Ужгороді та Івано-Франківську.

Одразу після вакцинації громадянин може отримати документ про введення однієї дози вакцини, який можна пред’явити для подорожей.

Перелік вокзалів, в яких діятимуть пункти вакцинації та тестування, планують надалі збільшувати.

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