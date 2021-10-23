Для того, щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, потрібно пред’явити документ про щеплення, або негативний тест на COVID-19 / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Привілей для вакцинованих: як Україна живе за новими правилами перевезень

Лариса Козова Олег Булашев Ірина Синельник Мирослава Бзікадзе
07:35, 23 жовтня 2021
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Через катастрофічне поширення COVID-19 Україна почала жити за новими правилами міжобласних перевезень – обов’язкового пред’явлення при посадці сертифіката про вакцинацію чи дійсного негативного тесту на коронавірус та наявності цих документів у водіїв. Кореспонденти УНІАН проінспектували авто- та залізничні вокзали у кількох населених пунктах, щоб дізнатися, як запрацювали ці нововведення.

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Їх встановили у областях, в яких запроваджено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки поширення COVID-19, а це - вся Україна. Для того, щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, потрібно пред’явити документ про щеплення, або негативний тест на COVID-19 (ПЛР-методом або експрес, який чинний 72 години). Відповідні правила не мають застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень, а також до дітей віком до 18 років. Відповідальність за порушення правил нестимуть перевізники, зокрема водіям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Шість перевірок за один рейс

У Чернігові ситуація з міжобласними перевезеннями, на перший погляд, виглядає спокійною. Наразі немає протестів чи блокувань доріг та транспорту. Але, за спостереженням УНІАН, на локальному автовокзалі біля "Макдональдз", звідки традиційно відправляються автобуси на Київ, в обідню пору майже немає пасажирів. Замість великих автобусів тут на посадку стоять мікроавтобуси.

Чернігівський підприємець Володимир Коваленко, який не перший рік працює у сфері пасажирських перевезень, вважає ситуацію з введенням жорстких обмежень на поїздки для невакцинованих громадян неприйнятною з кількох причин.

Він пояснює УНІАН, що, по-перше, обмеження на поїздки запровадили, однак не змогли оперативно забезпечити достатньої кількості пунктів вакцинації (а тому зараз виникають черги) та оперативної видачі документів.

"Серед моїх водіїв вакциновано десь 80%, але підтверджуючі документи є не в усіх. Приміром, водій вакцинувався у Чернігові, а за довідкою до сімейного лікаря потрібно їхати в Корюківку – це потрібно витрачати день. Чому так?", - говорить Коваленко.

По-друге, за його словами, усі перевірки COVID-сертифікатів перебувають поза правовим полем, адже поліція має виключний перелік підстав для зупинки та перевірки транспортних засобів, а перевірки сертифікатів серед них немає.

Усі перевірки COVID-сертифікатів перебувають поза правовим полем, переконаний чернігівський підприємець / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

"Держава б мала у цій ситуації запровадити надзвичайний стан і діяти грамотно, адже й пасажири мають право не надавати інформацію про стан свого здоров’я, оскільки це не передбачено законодавством", - говорить підприємець.

Він розповідає, що у перший день дії нових карантинних обмежень один з автобусів, який прямував з Чернігова до Києва, поліція зупинила й перевірила шість (!) разів. Це – цілий час у дорозі. А якщо пасажир запізнюється?

"Але основний висновок – держава знищує легальні пасажирські перевезення, оскільки пасажири йдуть до нелегальних перевізників. Питання ніби стосується медицини й здоров’я громадян, але наслідки маємо економічні. І вони, на жаль, не на користь тих, хто працює легально та сплачує податки", - каже Коваленко.

Підозріла тиша в Одесі

У перший день запровадження нових правил перевезень, на одеських вокзалах було напрочуд тихо, і це насторожувало / Фото УНІАН, Лариса Козова

Всерйоз взялися за перевірки рейсових автобусів, які прямують міжобласними маршрутами, й в Одесі (вона перебуває у "червоній" карантинній зоні). Як пояснили в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, перевіряють достовірність сертифікатів про вакцинацію працівники Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульні.

У перший день запровадження нових правил перевезень, на одеських вокзалах було напрочуд тихо, і це насторожувало.

На автовокзалі біля ринку «Привоз», на якому, як правило, доволі жваво, 21 жовтня людей майже не було / Фото УНІАН, Лариса Козова

Зокрема, на автовокзалі біля ринку "Привоз", на якому, як правило, доволі жваво, 21 жовтня людей майже не було. Автобуси до Миколаєва та Кишинева, які повинні були ось-ось відправлятись, стояли порожніми. Схожа картина спостерігалася й на станції "Привокзальній". Вдень порожнім був навіть центральний залізничний вокзал! Тут з чотирнадцяти кас на першому поверсі працювали лише три. Біля віконець перебували кілька людей. Один з них – літній чоловік – запитав у касирки, чи підійде для посадки у потяг російський ковід-сертифікат. Співробітниця вокзалу відповіла, що таких розпоряджень не надходило.

Зате помітне пожвавлення спостерігалося біля центру тестування і вакцинації, який відкрився на вокзалі. Черга з охочих його відвідати виднілася здалеку.

Як пояснила прес-секретар регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" Лариса Слобідська, щеплення тут, як і скрізь, можна зробити безкоштовно. А відповідний тест, при наявності квитка на поїзд, обійдеться пасажирові у 350 грн. Схоже, нова "послуга" має попит...

Зате помітне пожвавлення спостерігалося біля центру тестування і вакцинації / Фото УНІАН, Лариса Козова

"Наявність сертифіката або результатів тестування у пасажирів перевіряють співробітники залізниці (провідники та інші), які пройшли відповідний інструктаж. Документи перевіряють безпосередньо під час посадки на потяг. Поки конфліктів не було... У разі їх виникнення, звернуться до поліції", - розповіла прес-секретар.

У складну ситуацію через нові умови перевезень потрапила літня киянка, у якої був квиток на нічний поїзд "Одеса-Київ". Жінка не була щеплена і у неї було грошей на проведення експрес-тесту на коронавірус: "Я приїхала до Одеси ще 15 жовтня, квиток до Києва брала завчасно... У мене залишилося 190 грн – все, що є, а тест на вокзалі коштує 350 грн".

Мешканку столиці не пускали до вагона, і очевидці інциденту запропонували їй гроші, щоб вона змогла здати тест: "Якщо вже вони вакцинують нас безкоштовно, то нехай і тести роблять на вокзалі безкоштовно".

Зірвані поїздки та зіпсований настрій

З автовокзалу Кременчука, що на Полтавщині, вранці 21 жовтня відправлялись два автобуси міжобласного сполучення. В обидва посадка пасажирів проходила лише за пред’явлення сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу чи довідки про негативний результат ПЛР-тесту.

Квитки у касах пасажирам продавали без пред’явлення цих документів, а ось на вході в салон їх вимагали. Саме тут починалися непорозуміння, гучні розмови, обурення. Зокрема, показова історія сталася під час посадки на автобус "Олександрія – Полтава". Родину з трьох осіб, які придбали квитки до Полтави, не допустили до поїздки і люди були змушені здати квитки та їхати іншим транспортом. Але якби ці пасажири їхали автобусом "Кременчук – Полтава", то обмеження їх би не торкнулись і вищезгадані документи ніхто б не вимагав.

Касири попереджають, що при посадці від пасажира вимагатимуть пред’явлення ковід-сертифіката чи довідки про негативний результат ПЛР-тесту / Ілюстрація – фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Річ у тім, що Олександрія – це Кіровоградська область, тобто автобус має міжобласний маршрут. Водночас маршрут "Кременчук – Полтава" - просто міжміський, у межах однієї області…

Щоправда, водії автобусів особливо ретельно не вивчають документів, або інформації в телефоні про щеплення чи ПЛР тест – швидко дивляться і все.

На автостанції міжміських приватних перевізників водії пояснили, що документи від пасажирів, які прямують до Києва, Дніпра чи Харкова, вимагають.

На залізничному вокзалі Кременчука попередження про нововведення висять на вході в будівлю, а також біля кожної каси. Квиток на будь-який напрямок продають без проблем. Однак касири попереджають, що при посадці від пасажира вимагатимуть пред’явлення ковід-сертифіката чи довідки про негативний результат ПЛР-тесту. Не буде їх – поїздка закінчиться на пероні.

У Львові водії й пасажири – свідомі

Як виконують постанову уряду щодо міжобласних перевезень у Львові, УНІАН перевірив на автовокзалі, що на вулиці Стрийській. Сюди прибувають не лише приміські та міжобласні автобуси, а й міжнародні.

З самого ранку 21 жовтня на автовокзалі було не дуже людно – на платформах лише кілька міжнародних та міжобласних автобусів. Усі водії вакциновані та мають сертифікати.

Поліцейські перевіряють наявність та легальність сертифіката / Фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

"Так, у нас все в порядку – ми їздимо за кордон, там без сертифіката ніяк, - каже пан Руслан, водій автобуса, який їде у Польщу. – Пасажири теж усі з документами".

Поліцейські перевіряють наявність та легальність сертифіката.

"Сьогодні під час перевірки ми не виявили жодного порушника, - каже у коментарі УНІАН інспектор патрульної поліції Андрій Штибель. –  Очевидно, люди вже свідомо ставляться до таких нововведень, адже заздалегідь було повідомлення і всі підготувалися".

Та одну бабусю в автобус не пустили – у жінки не було ні сертифікату про вакцинацію, ні ПЛР-тесту.

Фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

"Я хотіла потрапити до Зарваниці на прощу (село у Тернопільській області, в якому розташований духовний центр УГКЦ, – УНІАН), а водій в маршрутку не пустив", - бідкається жінка.

На запитання, чому не вакцинувалася, відповідає коротко: "А воно мені треба? Я вже й так стара, на все воля Божа".

На пропозицію зробили ПЛР-тест просто на автовокзалі, бабуся категорично відмовилася: "Щоб я потім захворіла?".

Водій приміської маршрутки "Львів – Миколаїв", який назвався Олегом, розповів УНІАН, що наразі немає сертифіката про вакцинацію, але планує зробити щеплення: "Ні, я не вакцинований, але завтра здам зміну і вакцинуюся, бо до роботи не допустять. Взагалі, я проти вакцинації, бо колють невідомо що. Он, кажуть, у Жидачеві вранці чоловікові зробили щеплення, а в обід він помер…".

Фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

За кілька годин автовокзал прийняв та відправив лише 3-4 автобуси. І не більше десятка пасажирів. Але не можна виключати, що водії міжобласних маршрутів, аби уникнути перевірки, висаджували й підбирали пасажирів поза межами автовокзалу.

Вакцинація та експрес-тести на залізничних вокзалах

Як вже було сказано вище, можливість пройти експрес-тестування на коронавірусну хворобу стала доступною на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачевому, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. У цих пунктах невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест і отримати відповідну довідку. У разі негативного результату, це буде підставою для посадки в поїзд. Послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.

Негативного результат на COVID019 буде підставою для посадки в поїзд / Фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Крім того, для зручності пасажирів потягів, "Укрзалізниця" організувала на найбільших залізничних вокзалах пункти вакцинації проти COVID-19. Зробити щеплення можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Коростені, Ніжині. Також анонсоване відкриття аналогічних пунктів у Рівному, Хмельницькому, Ужгороді та Івано-Франківську.

Одразу після вакцинації громадянин може отримати документ про введення однієї дози вакцини, який можна пред’явити для подорожей.

Перелік вокзалів, в яких діятимуть пункти вакцинації та тестування, планують надалі збільшувати.

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Теги: ОдесаЛьвівтранспортЧернігівпасажириПолтававакцинаціякоронавірус
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