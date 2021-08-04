У відомстві зазначили, що вакциновані люди легше переносять захворювання.

Штам "Дельта" має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших штамів COVID-19. Найпоширенішими симптомами є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

За даними відомства, серед пацієнтів зі штамом "Дельта" кашель та втрата нюху або смаку менш поширені.

Читайте такожЕксперт заявивши про "тривожні дзвіночки" погіршення ситуації з COVID-19 в УкраїніПри цьому в МОЗ уточнили, що спостерігалися більш серйозні симптоми:

порушення слуху;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

утворення згустків крові, що призводять до відмирання тканин та гангрени.

"Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму "Дельта" в 1000 разів більше, ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, сприяє поширенню вірусу на інших людей", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що вакциновані люди легше переносять штам "Дельта" при зараженні.

Як раніше повідомляв УНІАН, головний інфекціоніст Львівщини - директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко зазначив, що в Україні "мішенню" штаму коронавірусу COVID-19 "Дельта" можуть стати неповнолітні.

Автор: Анастасія Горбачова