Штам COVID-19 "Дельта" вже присутній у 135 країнах світу.

Кількість нових випадків COVID-19 у світі зростає вже понад місяць.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ України "Коронавірус_інфо" з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Кількість нових випадків COVID-19 у світі зростає вже понад місяць, і за тиждень (з 26 липня до 1 серпня) їхня кількість збільшилася на 3% — до 4 033 836 інфікованих, а смертність, навпаки, скоротилася на 8% — до 64 216 випадків", - йдеться в повідомленні.

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Вказується, що цього тижня захворюваність та смертність суттєво зросли в регіонах Східного Середземномор’я (на 37% і 31% відповідно) та у Західно-Тихоокеанському регіоні (на 33% і 48%). Водночас зниження летальних випадків зафіксовано в Північній та Південній Америці (на 29%), йдеться в епідеміологічному бюлетені ВООЗ.

У МОЗ нагадують, що штам COVID-19 "Дельта" вже присутній у 135 країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксували 984 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 255 тис. 345 осіб, одужали – 2 млн 188 тис. 273, померли – 53 тис. 024. Медики провели 11 млн 446 тис. 663 ПЛР-тестування.

Коронавірус: що відомо

Автор: Костянтин Гончаров