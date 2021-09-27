Значна кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази.

Якими є протипоказання до COVID-вакцинації, розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби", - розповів Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в тяжчій формі переносить коронавірус.

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Як пояснив головний санітарний лікар, про можливі виникнення алергічних реакцій при вакцинуванні має оцінювати сімейний лікар кожного пацієнта.

"Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби, вона (алергічна реакція - ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, він анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було", - пояснив Кузін.

Він зазначив, що назвати якісь універсальні п'ять-шість протипоказів просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини.

"Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", - уточнив санлікар.

Він пояснив на прикладі, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що немає доказової бази, не було проведено досліджень.

Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації - я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", - резюмував головний санлікар.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулого тижня вже перетнули межу у 9 тис. інфікованих коронавірусом за добу.

Від початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, в країні проти COVID-19 щеплено понад 6,7 млн осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – більш як 5,4 млн.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік захворюваності на COVID-19 в Україні приблизно на листопад, проте якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Леся Лещенко