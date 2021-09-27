В Україні за добу зафіксували 3007 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус_інфо".
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Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 тис. 478 осіб;
- померли – 94 людини;
- одужали – 952.
Крім того, за добу здійснено понад 13 тисяч тестувань методом ПЛР.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 млн 395 тис. 404 особи;
- одужали – 2 млн 245 тис. 144;
- померли – 55 тис. 720.
Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу
В Україні станом на 26 вересня зафіксували 4 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.
Коронавірус у Києві: дані на 27 вересня 2021
У Києві минулої доби зареєстровано 135 нових хворих на COVID-19, 5 людей померли від ускладнень. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
"135 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 5 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5 тис. 374 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 232 тис. 856", – зазначив Кличко.
Серед нових захворілих: 73 жінки віком від 18 до 77 років, 44 чоловіки віком від 18 до 86 років, а також діти - 10 дівчаток від 2 до 17 років і 8 хлопчиків від одного до 17 років.
До лікарень госпіталізували протягом доби 14 хворих, 104 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Як зазначив Кличко, від початку пандемії коронавірусну хворобу подолали загалом 219 тис. 958 мешканців столиці.
Він додав, що минулої доби найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському – 29, в Оболонському районі – 17, в Дарницькому та Святошинському районах – по 15 випадків.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
В Україні минулої доби зробили понад 37,1 тис. щеплень від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"37 тис. 153 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 26 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 тис. 836 людей, повністю імунізовані - 15 тис. 317 людей", - сказано у повідомленні.
Щеплення робили 308 мобільних бригад з імунізації, у 1 тис. 119 пунктах щеплень та у 357 центрах вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 млн 781 тис. 525 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 458 тис. 838 людей.
Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.