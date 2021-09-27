Серед захворілих за добу - 286 дітей.

В Україні за добу зафіксували 3007 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус_інфо".

Читайте такожКомаровський розповів, як можна змусити літніх людей вакцинуватися

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 тис. 478 осіб;

померли – 94 людини;

одужали – 952.

Крім того, за добу здійснено понад 13 тисяч тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 млн 395 тис. 404 особи;

одужали – 2 млн 245 тис. 144;

померли – 55 тис. 720.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

В Україні станом на 26 вересня зафіксували 4 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.

Коронавірус у Києві: дані на 27 вересня 2021

У Києві минулої доби зареєстровано 135 нових хворих на COVID-19, 5 людей померли від ускладнень. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"135 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 5 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5 тис. 374 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 232 тис. 856", – зазначив Кличко.

Серед нових захворілих: 73 жінки віком від 18 до 77 років, 44 чоловіки віком від 18 до 86 років, а також діти - 10 дівчаток від 2 до 17 років і 8 хлопчиків від одного до 17 років.

До лікарень госпіталізували протягом доби 14 хворих, 104 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Як зазначив Кличко, від початку пандемії коронавірусну хворобу подолали загалом 219 тис. 958 мешканців столиці.

Він додав, що минулої доби найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському – 29, в Оболонському районі – 17, в Дарницькому та Святошинському районах – по 15 випадків.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні минулої доби зробили понад 37,1 тис. щеплень від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"37 тис. 153 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 26 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 тис. 836 людей, повністю імунізовані - 15 тис. 317 людей", - сказано у повідомленні.

Щеплення робили 308 мобільних бригад з імунізації, у 1 тис. 119 пунктах щеплень та у 357 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 млн 781 тис. 525 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 458 тис. 838 людей.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автори: Ольга Робейко, Інна Андаліцька, Вікторія Токарєва