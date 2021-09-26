Лікар Комаровський наголосив на обов'язковій вакцинації тих, для кого коронавірус становить реальну загрозу для життя.

Літнім людям, а також тим, хто має певні захворювання, потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

Про це заявив лікар Євген Комаровський, пише "Україна 24".

Він наголосив на обов'язковій вакцинації тих, для кого коронавірус становить реальну загрозу для життя.

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"Для людини молодше 50 років коронавірусна інфекція являє собою реальну загрозу, коли ця людина має: ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, патологію нервової системи. І, звичайно ж, будь-яка людина 65-70+. Це їх треба насамперед вакцинувати, саме ці люди — ті, хто вмиратимуть і вмирають", — сказав Комаровський.

Лікар також розповів, що може змусити літніх людей піти на вакцинацію.

"Ви можете скільки завгодно змушувати, але повинні негайно повідомити, що кожна бабуся 65+, кожен дідусь, хто отримає дозу вакцини - отримає 5 тис. грн. Все! Ви закриєте цю тему. Вони побіжать вакцинуватися. Але ми будемо збирати купу організацій, витрачати гроші на поїздки, але бабусі будуть просто вмирати та зменшувати навантаження на Пенсійний фонд. Якщо вже змушувати, то змушувати мотивуючи та зацікавивши. Бабусі за 5 тис. грн п'ять разів зроблять щеплення", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 вересня дві дози вакцини отримали 5443521 особа.

В Україні станом на 26 вересня зафіксовано 4647 нових випадків COVID-19. Загалом в Україні коронавірус виявлено у 2392397 осіб, одужали 2244192 пацієнти, а померли 55626 хворих.

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Автор: Олександр Топчій